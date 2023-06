Sombras lilas, la tendencia de maquillaje que Kristal Silva te enseña a utilizar este verano 2023

Como suele pasar en cada estación del año, en este verano ya comienzan a perfilarse los colores que se harán tendencia durante los próximos meses, siendo el lila uno de los favoritos de las pasarelas de esta temporada, color que puedes llevar en prendas de ropa, accesorios y uñas. Aunque si quieres introducirlo de una manera orgánica en tu look del día a día, algo que puedes hacer es seguir el ejemplo de Kristal Silva y colocarlo en tus párpados.

La exreina de belleza mexicana ha utilizado en más de una ocasión los maquillajes centrados en las sombras lilas, por lo cual queda más que comprobado que esta tonalidad le sienta perfecto a atuendos casuales o de gala, siendo una alternativa perfecta para quienes quieren un make up discreto, pero glamuroso.

Las sombras lilas son perfectas para eventos de día y de noche / IG: @kristalsilva_

Curiosamente, la conductora de "Venga la Alegría" no es la única celebridad que ya ha decidido apoderarse de esta tendencia de maquillaje, ya que cantantes como Rihanna y Dua Lipa ya se han dejado ver con maquillajes en lavanda. Por su parte, Tobi Henney, makeup artist, ha aclarado en diversas ocasiones que las sombras lilas usadas de forma sutil "pueden ser el look de ojos perfecto para todos los días", por lo cual ya no tienes excusas para resistirte a este trend de maquillaje.

Maquillaje de ojos lila en tendencia

Para llevar el maquillaje de ojos que se está apoderando de Instagram y Pinterest lo único que tienes que hacer es decidir qué tipo de producto le sienta mejor a tus párpados móviles, ya que si tu piel de esta área es grasa la recomendación es que optes por sombras en polvo, aunque si es normal o seca también puedes aventurarte a aplicar sombras en crema.

El lila será uno de los colores que reinarán en este verano / IG: @kristalsilva_

Incluso hay algunas presentaciones de sombras en gel que puedes aprovechar para estar fresca durante este verano, ya que por la naturaleza de su composición, este tipo de productos de maquillaje no se sienten pesados y son bastante duraderos. Además, si no eres una reina de los delineados, esta es una alternativa para unirte a los make ups coloridos sin morir en el intento, ya que, además de admitir varias combinaciones, las sombras lilas pueden usarse de manera sencilla o más producida.

Por ejemplo, si vas a utilizar las sombras lilas para un look del diario lo mejor que puedes hacer es optar por aplicar una sombra lavanda en el párpado móvil difuminándola con un color neutro, tal y como el crema o el beige, que vas a colocar en la cuenca e tu ojo hasta que se difuminen por completo ambas tonalidades.

Las sombras lilas son perfectas para generar un maquillaje sencillo y juvenil / IG: @kristalsilva_

¿Cómo llevar las sombras lilas este verano?

En caso de que quieras un maquillaje más elaborado, siempre puedes incluir un poco de brillos en tus ojos, tal y como hizo Kristal Silva en las fotografías que más recientemente compartió en su cuenta de Instagram. En las pics se puede apreciar que la exmodelo decidió agregar un poco de escarcha brillante en el área central de su párpado móvil, algo que le dio un toque elegante y girly a su make up.

Recuerda que las sombras lilas serán las más usadas en esta temporada / IG: @kristalsilva_

Aunque si buscas algo menos llamativo, lo mejor que puedes hacer es usar los llamados "polvos de hada" o un crayón blanco para iluminar el arco de tus cejas y tus lagrimales, algo que dará un aspecto glossy y fresco a tu look de verano, consolidándote como una reina de las tendencias de maquillaje.

SIGUE LEYENDO:

Maquillaje con brillitos: tips para aplicarlo de manera exitosa y sin estrés

Mariana Echeverría se une a la tendencia del maquillaje glossy con look perfecto para mamás jóvenes