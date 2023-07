Carolina Herrera comparte el ejercicio que la mantiene fresca y con una figura de infarto, ¿lo intentarías?

Desde hace varios años, la belleza y buena condición física que mantiene Carolina Herrera ha sido motivo de dudas ya que muchos se preguntan cómo es que logra mantenerse perfecta a sus 84 años y aunque parte de este rejuvenecimiento se refleja en su elegante forma de vestir y la sutileza de su maquillaje, la realidad es que la diseñadora también realiza una rutina de ejercicio bastante eficaz que además de ser muy sencilla, puede practicarse a cualquier edad.

De acuerdo con los expertos, hacer ejercicio a lo largo de la vida es de suma importancia ya que además de promover un estilo de vida saludable también reduce el riesgo de enfermedades, mejora el bienestar mental, fortalece el funcionamiento cognitivo y contribuye a una mayor longevidad, por lo que es necesario incorporar la actividad física como parte de nuestro estilo de vida, es por ello que la diseñadora ha tomado muy en serio estas recomendaciones.

El ejercicio es una actividad indispensable en la vida de cualquier persona.

Fotografía: Freepik.

Carolina Herrera revela cuál es su secreto para mantenerse en forma

Es cierto que muchas personas realizan ejercicio dentro de los gimnasios y aunque los entrenadores afirman que estas actividades son muy completas, es un hecho que no a todos les gustan estas actividades y Carolina Herrera es una de ellas ya que en distintas ocasiones ha afirmado que el gimnasio no es lo suyo, pero esto no quiere decir que no realice ninguna actividad física ya que ella tiene otra alternativa mucho más sencilla y efectiva: la caminata.

Es así como la diseñadora considera que la caminata es la única actividad en la que pueden participar mujeres y hombres de cualquier edad ya que no es necesario esforzarse de sobremanera ni poner a prueba la fuerza física, pero su secreto no se centra sólo en caminar sino que aclara que lo interesante radica en acelerar el paso durante un minuto en cada hora de caminata, lo que permitirá el flujo de oxigeno en todo el cuerpo.

Caminar es una actividad que cualquier persona puede realizar.

Fotografía: Freepik.

Y esto no sólo es una creencia personal de Carolina Herrera, sino que diversos médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha afirmado que es recomendable hacer una caminata con duración de entre 15 minutos a una hora al menos tres veces por semana, ya que esta simple acción puede prevenir enfermedades respiratorias, evitar padecimientos del corazón e incluso reducir el riesgo de cáncer.

¿Por qué los médicos recomiendan caminar como un ejercicio?

Las caminatas regulares son recomendadas porque además de ser una actividad accesible, de bajo impacto y que se puede adaptar a diferentes niveles de condición física, ofrece una amplia gama de beneficios para la salud, es por ello que muchos expertos la recomiendan por encima de otros ejercicios; algunos de estos beneficios son:

Mejora de la salud cardiovascular: las caminatas son una forma efectiva de ejercicio aeróbico que fortalece el corazón y los pulmones ya que caminar a un ritmo moderado aumenta la frecuencia cardíaca, mejora la circulación sanguínea y ayuda a mantener una presión arterial saludable y esto reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como enfermedades del corazón y accidentes cerebrovasculares.

Al caminar, todo el cuerpo se activa.

Fotografía: Cuartoscuro.

Control del peso : éstas son una forma efectiva de quemar calorías y ayudar en el control del peso ya que caminar a un ritmo constante y moderado quema calorías , lo que puede contribuir a la pérdida de peso o al mantenimiento de un peso saludable.

: éstas son una forma efectiva de quemar calorías y ayudar en el control del peso ya que caminar a un ritmo constante y moderado , lo que puede contribuir a la o al mantenimiento de un peso saludable. Fortalecimiento muscular y óseo : expertos afirman que al caminar, se activan varios grupos musculares, incluyendo las piernas, los glúteos, los abdominales y los brazos, esto ayuda a fortalecer y tonificar los músculos , así como a mejorar la resistencia. Además, las caminatas regulares también estimulan la salud ósea , lo que puede ayudar a prevenir la pérdida de densidad ósea y reducir el riesgo de osteoporosis.

: expertos afirman que al caminar, se activan varios grupos musculares, incluyendo las piernas, los glúteos, los abdominales y los brazos, esto ayuda a fortalecer y , así como a mejorar la resistencia. Además, las caminatas regulares también , lo que puede ayudar a prevenir la pérdida de densidad ósea y reducir el riesgo de osteoporosis. Mejora del estado de ánimo : las caminatas tienen un impacto positivo en el estado de ánimo y la salud mental debido a que el ejercicio físico libera endorfinas , neurotransmisores que generan sensaciones de felicidad y bienestar; así mismo las caminatas al aire libre también ofrecen la oportunidad de disfrutar de la naturaleza, lo que puede reducir el estrés, aliviar la ansiedad y mejorar el estado de ánimo.

: las caminatas tienen un impacto positivo en el estado de ánimo y la salud mental debido a que el ejercicio físico , neurotransmisores que generan sensaciones de felicidad y bienestar; así mismo las también ofrecen la oportunidad de disfrutar de la naturaleza, lo que puede reducir el estrés, aliviar la ansiedad y mejorar el estado de ánimo. Reducción del riesgo de enfermedades crónicas: éstas pueden ayudar a reducir el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, el cáncer, la osteoporosis y la hipertensión arterial. El ejercicio regular mejora la sensibilidad a la insulina, fortalece el sistema inmunológico y ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre, lo que contribuye a una mejor salud general.

Las caminatas son uno de los ejercicios más completos.

Fotografía: Cuartoscuro.

Mejora de la función cognitiva: el ejercicio aeróbico, como las caminatas, ha demostrado mejorar la función cognitiva y el rendimiento cerebral ya que al caminar se estimula el flujo sanguíneo hacia el cerebro, lo que puede promover la memoria, la concentración y la función cognitiva en general.

Estos son solo algunos de los muchos beneficios que las caminatas regulares pueden proporcionar, es por ello que es una opción perfecta para las personas que, como Carolina Herrera, no son fans de los gimnasios o de actividades físicas desgastantes, pero para aprovechar este ejercicio de mejor manera es importante consultar con un profesional de la salud antes de comenzar cualquier programa de ejercicio, especialmente si tienes alguna condición médica preexistente.

SIGUE LEYENDO:

Carolina Herrera revela el secreto para tener una cintura de avispa si tienes más de 60 años