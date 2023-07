Cómo identificar a una persona deshonesta, según la grafología

Si bien no existe aún alguna evidencia científica que respalde a la grafología, este análisis de la escritura de una persona tiene sus orígenes en 1575, con Juan Huarte de San Juan y su libro “Examen de ingenios para las ciencias”. Esta actividad tiene como objetivo conocer aspectos de la personalidad del individuo que escribe.

¿Cómo se comporta una persona deshonesta?

Estos individuos suelen ser desleales y no confiables para su entorno, pues sus conductas están impregnadas de mentiras y falsedades. Las personas deshonestas pueden generar conflictos en ámbitos laborales, familiares, entre amistades o en relaciones de pareja.

Las personas que no son honestas generan problemas en sus entornos sociales. Fuente: Unsplash.com

La gente que no actúa con honestidad, no tiene adhesión a las normas éticas y morales, y tampoco actúa con transparencia en sus tareas. Suelen ser personas que no piden disculpas, critican a los demás sin sentido, se relacionan con una falsa modestia y siempre están a la defensiva.

¿Cómo escribe una persona deshonesta?

Para reconocer cuándo se está enfrente de estos individuos, es necesario prestar atención a su manera de escribir y firmar. Frente a esta conducta, los aspectos a analizar son: