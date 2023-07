¿Qué tienen en común las parejas más duraderas? 5 claves para que una relación sea exitosa, según la ciencia

Si existiera una fórmula mágica para que las relaciones de pareja funcionaran, seguramente habría menos corazones rotos. Por siglos, científicos, filósofos, psicólogos, entre otros especialistas e interesados en el área del amor han estudiado las relaciones de pareja y su complejidad, debido a que están involucrados factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales, entre otros.

Entre los diferentes debates que surgen en torno al fenómeno del amor, están las claves para que una pareja pueda llevar su vida sentimental feliz, lo que al final se derivará en que la relación perdure muchos años, hasta que alguno de los integrantes o ambos desee culminar el compromiso. En ese sentido, una investigación de The Open University que se presentó en el libro, The Secrets of Enduring Love: How to Make Relationships Last, concluyó que hay varios aspectos que aseguran que una relación funcione y que la mantiene unida.

La institución brinda claves para que una relación de pareja perdure. Foto: Pixabay

¿Qué tienen en común las parejas que duran?

El estudió británico, que concluyó en 2013, recopiló información de 4 mil 494 personas de entre 18 y 65 años de edad, datos analizados que arrojaron reveladores resultados: las claves para que una relación de pareja funcione, sea sana y dure así hasta que se decida poner punto final, o no.

1. Ser agradecidos con la pareja: sabes decir “gracias” es uno de los puntos ejes que revela la investigación, pero también tener actos de agradecimiento.

2. Comunicación: no se trata solo de hablar por hablar, aunque sí es vital hacerlo diario, expresar lo que se siente más allá de la cotidianidad será clave para la relación. Si sucede un conflicto o alguna situación por la que alguno de los 2 se sienta incomprendido, platicarlo y también saber escuchar con atención.

Por más sencillo que sea, un acto de generosidad alegra el día de la pareja. Foto: Pixabay

3. Actos de generosidad con la pareja: hechos tan sencillos pero que expresan mucho más son aspectos que asegurarán éxito en una relación, según la ciencia, desde prepararle un té, un baño en un día complicado o hacerle un regalo sorpresa sin que sea un día especial.

4. Reír juntos: de acuerdo con Mayo Clinic, si bien un buen sentido del humor no puede curar todos los males, la risa sí tiene efectos positivos en la salud, entre ellos, aliviana el estrés y calma la tensión.

5. Compartir valores y creencias: generalmente, este aspecto se origina desde la primera etapa del noviazgo. además de compartir valores y creencias, las parejas más duraderas comparten gustos, ambiciones e intereses que permiten que pasen más tiempo juntas.

