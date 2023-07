Rojo pasión, Ester Expósito demuestra que este es el color para lucir un pedicure de impacto

Durante el verano es imposible no preocuparnos en cómo se verán nuestros pies y la razón de ello es que el uso de las sandalias con motivo de los días más calurosos o para disfrutar de la playa sin sufrir porque la arena se cuela en nuestro calzado. Por supuesto, llevar unos zapatos abiertos requiere de trucos con los cuales terminar de lucir espectaculares y para ello es indispensable presumir un pedicure de impacto con los diseños o colores de moda.

Aunque existen muchas tendencias de pedicure para seguir este verano como es el caso del color blanco que combina con todo y con el que conseguimos una imagen elegante, lo cierto es que siempre se puede recurrir a un tono más fuerte y llamativo, como es el caso del rojo pasión. Al menos así lo acaba de demostrar Ester Expósito, quien dio sorprendió con un nuevo estilo que sí o sí se debe de llevar a la playa con los looks frescos o con los bikinis más chic.

Con este color podrás combinar todos tus bañadores del verano. (Foto: @ester_exposito)

Por medio de sus historias de Instagram, Ester Expósito compartió una nueva serie de fotos y videos con la que derrochó glamur con los mejores looks para las vacaciones y si hay algo que no pasó desapercibido fue el pedicure con el que presumió unos pies increíblemente arreglados. ¿Te animas a robarle el estilo?, te aseguramos que podrás lucirte sin importar la ocasión, ya sea en una caminata a la orilla del mar o en una cena romántica con el vestido más elegante y stilettos abiertos.

Ester Expósito nos enseña a lucir las uñas de los pies en color rojo pasión

Una de las muchas ventajas de sumarte a la apuesta más trendy del momento es que puedes lograr el resultado más icónico en cuestión de minutos y desde la comodidad de tu casa, ya que no es necesario ir al salón de belleza para conseguir este impactante diseño de uñas de pies con el que lucirás más radiante que nunca. Por supuesto, existen algunos detalles que por nada del mundo debes dejar pasar como es el caso de:

Llevar las uñas bien cortadas y preferentemente con forma cuadrada para evitar las encarnaciones y lucir elegante. Aplicar el esmalte rojo pasión más brillante que encuentres y de forma uniforme sobre toda la superficie de la uña. Al llevar un color tan imponente es importante que evites los diseños, pues el tono ya te hará irradiar glamur y elegancia.

Así de coloridos lucirán tus pies. (Foto: @ester_exposito)

¿Le robarías este pedicure a Ester Expósito?, como diva de la moda y la belleza sabe lo que está in y lo que está out, así que no hay mejor alternativa que seguir los conejos de una experta y de su equipo de estilistas que siempre la llevan al máximo nivel con las tendencias más icónicas de esta temporada. Además, el rojo pasión combina con una larga lista de tonos, por lo que todas tus sandalias y looks triunfarán.