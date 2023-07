3 looks de Nadia Ferreira para una tarde lluviosa

Nadia Ferreira, esposa de Marc Anthony, se ha convertido en un ejemplo de moda para las mujeres, sobre todo para las que son madres jóvenes como ella. La paraguaya es una conocedora de las tendencias, por lo que constantemente luce los mejor de la temporada, como por ejemplo los looks para una tarde de lluviosa, con los que ha ganado miles de "likes" y la oportunidad de ser uno de los referentes de estilo de estas fechas.

En sus cuentas oficiales como Instagram, la modelo que representó a Uruguay en Miss Universo 2021 sube algunas fotos en los que presume sus mejores outfits, siendo los de lluvia los que han acaparado la atención debido a que en las últimas semanas comenzó la temporada en la que se presentan precipitaciones, por lo que hay varias mujeres que están buscando una fuente de inspiración para lucir las tendencias de estas fechas y deslumbrar a cada lugar en la vayan.

Las gabardinas son un clásico de la temporada IG @nadiaferreira

Nadia Ferreira y sus clásicas gabardinas

Ferreira, de 24 años, ha demostrado que la clásica gabardina nunca pasa de moda y que por el contrario es recomendable tener más de una en el guardarropa, desde aquellas negras, perfectas para los eventos formales, hasta las claras que te pueden acompañar en las actividades en el día. Esta prenda es perfecta para la temporada debido a que cubre del frío y da un toque elegante al look.

Prendas cortas también pueden lucirse IG @nadiaferreira

La esposa de Marc Anthony modela prendas cortas en climas lluviosos

La joven modelo no deja su lado atrevido a pesar de que haya bajas temperaturas. Nadia ha presumido prendas cortas en climas lluviosos comprobando que no hay por qué guardar estos looks hasta que termine las fechas. La ex Miss Paraguay ha lucido distintos conjuntos, los cuales se destacan por ser de telas gruesas que a primera vista mantienen cálido el cuerpo, sin dejar de perder el estilo chic y formal.

La modelo presume ventidos cálidos IG @nadiaferreira

Vestidos largos

La esposa de Marc Anthony también ha destacado por lucir prendas fuera de lo común como los vestidos largos que a primera vista parecen gabardinas. Sin embargo, estas piezas se vuelven cada vez más utilizadas por las mujeres que quieren lucir glamurosas durante la temporada de lluvias. Esta es una buena opción, pues usualmente son vestidos midi de manga larga, hechas de telas cálida. Este tipo de diseños conquista durante los eventos formales y estilizan la figura femenina, sobre todo si tienen falda en "A".