JLo rompe la tendencia del verano con el bañador amarillo para mujeres maduras

Si hay una famosa que sabe de moda ella es JLo, quien en más de una ocasión ha demostrado que sabe cómo vestir y lo hace de la mejor manera que siempre destaca su belleza, y con un estilo tan versátil que lo mismo la podemos ver con pants y tenis que en un elegante vestido de noche en una alfombra roja o con un look de traje sastre súper glamuroso. Por ello la "Diva del Bronx" se ha consolidado como un referente en cuanto a moda y estilo se refiere.

Desde luego que para Jennifer López los looks de playa no pasan inadvertidos por lo que podemos ver en sus redes sociales las fotografías que comparte donde se le ve posar desde la playa con atrevidos trajes de baño y bikini con los que ha encendido las redes. Ella ha optado por todos los colores y no dejó pasar un clásico color como es el amarrillo.

Con este bañador enloqueció a sus fans. Foto: Instagram @Jlo

JLo rompe la tendencia del verano con un bañador amarillo

JLo hizo gala de su físico con un bañador amarrillo que dejó ver el cuerpazo que tiene a sus 53 años de edad, y es que la famosa cantante también ha mostrado en Instagram que es asidua a hacer ejercicio y ha compartido videos de sus complejas rutinas que practica todos los días para lograr esa figura tonificada.

La vida de la música completó el look con una pañoleta sobre la cabeza que cubre el pelo, además unas arracadas cortas, así como unas jafas cuadradas muy al estilo de los años 60 por lo que le dio un aire muy retro a este estilo que se puede replicar a cualquier edad y que es perfecto para el verano.

Da efecto de piernas muy alargadas. Foto: Instagram @Jlo

