El príncipe Harry y Meghan Markle estarían "devastados" por no conseguir nominaciones a los Emmy

El príncipe Harry y Meghan Markle siguen dentro del ojo del huracán por los fracasos laborales que han acumulado en los últimos meses. Ahora, en medios internacionales trascendió que la pareja no consiguió ninguna nominación a los premios Emmy con su serie documental de Netflix “Harry & Meghan”, el cual aborda su historia de amor y el acoso mediático que vivieron desde que su romance se hizo público.

De acuerdo con la experta real Ingrid Seward, el duque y la duquesa de Sussex aparentemente estarían "devastados" tras enterarse de que quedaron fuera de los afamados premios. “Pero, por supuesto, la pareja no lo mostrará”, aseguró la editora en jefe de la revista Majesty en una entrevista con el diario británico Mirror. Agregó que la historia de amor de la pareja no consiguió buenos “números” para hacerse acreedora a una nominación en los Emmy.

El documental de Netflix “Harry & Meghan”, narra la historia de amor de la pareja y el acoso de la prensa. Foto: especial.

Harry y Meghan están molestos por no tener éxito

“Los números de audiencia obviamente no eran lo suficientemente buenos para una nominación al Emmy", dijo Seward al ser cuestionada sobre los motivos por los cuales el duque y la duquesa de Sussex no consiguieron colarse a los premios Emmy. No obstante, no todo son malas noticias para los duques de Sussex, ya que su documental obtuvo una nominación a los premios Hollywood Critics Awards en la categoría de Mejor transmisión de no ficción.

“En la serie, Harry y Meghan hablan de la familia real como si fueran el enemigo, mientras ellos mismos intentan salvar el mundo”, relató la experta Ingrid Seward. “La serie es una mirada íntima a las 'dificultades' que enfrentaron en su mundo color de miel y teñido de rosa. Meghan y Harry se concentrarán en esto y lo harán positivo, por más irritados que estén por no estar en las nominaciones al Emmy”, puntualizó.

Aparentemente, los duques de Sussex estarían lidiando con el fracaso laboral. Foto: especial.

El Príncipe Harry y Meghan Markle pierden oportunidades laborales

La situación laboral de la pareja parece no mejorar, recientemente medios británicos reportaron que el Príncipe Harry y Meghan Markle perdieron su contrato de 20 millones de dólares con Spotify, esto debido a que el podcast Archetypes de la actriz no se renovó para una segunda temporada. Por ahora, los duques de Sussex mantienen su acuerdo con Netflix, el cual consiste en 100 millones de dólares para crear programas y otro contenido con el servicio de streaming.

El sitio de noticias Page Six, aseguró que la pareja planea filmar una serie documental en África en el que aparentemente saldrían sus hijos Archie y Lilibet, el cual esperan que tenga éxito y termine con su racha de “mala suerte” laboral.