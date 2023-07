Van a vivir 100 años: conoce la ‘milagrosa’ dieta que prolonga la vida

Uno de los deseos más comunes de las personas es vivir muchos años para disfrutar la vida, los seres queridos y los momentos especiales de la vejez. En este sentido, cuidar la salud es fundamental para poder conservar la vitalidad hasta la ancianidad.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las mujeres tienen una esperanza de vida de 74 años y los hombres de 70 años (ambos en valores aproximados). En esta línea de estadísticas, la pregunta que muchas personas pueden hacerse es: ¿Cómo se puede llegar a la vejez y vivir muchos años?

El envejecimiento es natural. Los tejidos dérmicos comienzan a perder colágeno y aparecen las arrugas. Fuente: Unsplash.com

La respuesta a esta pregunta contempla diversos factores, pero uno crucial es la alimentación. Ingerir alimentos de calidad es la clave para que el organismo se mantenga hidratado, y optimice todos sus sistemas y funciones. El envejecimiento es natural en el cuerpo, esto quiere decir que las células y los tejidos se van deteriorando. Pero existen muchos ingredientes que pueden aportar nutrientes que contrarresten este proceso. La dieta vegetariana es una excelente aliada para este objetivo.

La dieta a base de vegetales ayuda a prolongar la vida por su aporte nutritivo. Fuente: Unsplash.com





¿En qué consiste la dieta vegetariana antienvejecimiento?

Según un estudio publicado en Journal of the American Medical Association, este plan alimentario puede hacer que una persona alargue su vida de seis a nueve años. La ingesta de comida se basa en vegetales. De este modo, se eliminan los alimentos ultraprocesados y con mayor porcentaje de grasa no saludable.

Vegetales nutritivos. Fuente: Unsplash.com

Las verduras, las frutas, los cereales, los frutos secos y las especias son fundamentales en esta dieta. La ingesta elevada de antioxidantes, minerales y vitaminas hace que el cuerpo se fortalezca y los órganos se preparen mejor para el deterioro por causas naturales o infecciosas.

Cabe mencionar que antes de elegir este plan de alimentación para aplicarla por tiempo determinado, siempre es necesario acudir a un profesional de la salud, especialmente un nutricionista. Solo esta persona calificada podrá hacer un análisis previo y recomendar algunos alimentos en detrimento de otros.