"Sisu", el método de los finlandeses para encontrar su "fuerza interior" ante los problemas: 3 formas de aplicarlo

Todas las personas, por mínimas que sean, tienen dificultades, a pesar de los obstáculos que en un primer momento parecían insuperables y los problemas aparentemente irresolubles, la vida ha continuado; el ser humano tiene una increíble capacidad para superar la adversidad y seguir avanzando, gracias a la fuerza interior y resiliencia.

En los rankings mundiales, Finlandia siempre sale en el top 3 de los países más felices del mundo. El país escandinavo lleva seis años consecutivos ocupando el primer lugar del Informe Mundial de la Felicidad, de un total de 137 naciones analizadas. Independientemente de su fuerte economía, recursos y población controlada, probablemente siguen métodos como el "Sisu", que en finlandés significa fuerza, perseverancia, tener agallas para seguir adelante frente a la adversidad, una tarea que para algunos es casi algo imposible de hacer.

Sisu significa significa fuerza y perseverancia. Foto: Pixabay

Seguramente ese es el secreto de su felicidad, un concepto y una forma de vida que forma parte de la cultura finlandesa desde hace más de 500 años. La psicóloga Emilia Elisabet Lahti, autora del libro "Gentle Power: A Revolution in How We Think, Lead, and Succeed Using the Finnish Art of Sisu", confirma este hecho: "He vivido en Finlandia gran parte de mi vida y creo que el sisu juega un papel importante en nuestro bienestar y capacidad para mantener una mentalidad tan positiva y resistente", declaró en un artículo publicado en CNBC.

¿Cómo incorporar Sisu en la vida diaria?

De acuerdo con la psicóloga, hay 4 maneras en las que se puede aplicar este método escandinavo en la vida cotidiana:

1. Buscar un objetivo: establecer metas sirve para proporcionar enfoque, facilitarán medir el progreso, mejorar la productividad, reforzar la autoestima, y sobre todo reforzar el compromiso con uno mismo. No necesitan ser los grandes logros físicos o mentales, cualquier logro, por mínimo que sea debe ser motivo de festejo.

Plantearse metas sirve para plantearse un enfoque. Foto: Pixabay

2. Aumentar resiliencia con el ejercicio: la capacidad que tiene una persona para adaptarse ante la adversidad es la resiliencia, con la cual, a lo largo de los años, la gente ha superado catástrofes o guerras. Aunque ésta es mental, puede trabajarse de forma física y una forma de conseguirlo es con el ejercicio, por ligero o intenso que sea. Empezar a plantearse objetivos a corto plazo es lo ideal.

3. No ser duro con uno mismo: para tener éxito o lograr una meta no se necesita autoexigirse demasiado, hay un límite que no se debe traspasar, equilibrar la exigencia con la compasión. Las acciones de autocompasión incluyen reconocer todas las emociones de uno y darse bondad ante cualquier dolor emocional.

4. Conectar con la naturaleza: en el país escandinavo, abrazar la naturaleza es parte de su cultura, y no están equivocados, suman estudios que han demostrado que el contacto con ella reduce el riesgo de enfermedades, desde infartos hasta depresión.

