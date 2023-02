5 obstáculos que tienes que enfrentar para convertirte en tu propio jefe

El concepto de “emprender” en los últimos años se ha utilizado con frecuencia. Sin embargo, pocos conocen de qué trata es por eso que enumeramos estos consejos con la finalidad de alcanzar el éxito al momento de emprender.

Empecemos por la definición de qué es un “emprendimiento” que se refiere al inicio de una actividad que exige esfuerzo y trabajo con un toque de creatividad orientado a una oportunidad. Ya que sabemos el contenido de la palabra “emprendimiento” solo falta conocer el perfil de un “emprendedor”. Simplemente será cualquier persona con un espíritu empresarial, pero dispuesto al sacrificio y con una alta recepción al fracaso.

“80 percent of success in life is just showing up” -Woody Allen