El vestido rojo con el que Ángela Aguilar robó todos los suspiros

Ángela Aguilar volvió a cautivar a sus seguidores por su buen gusto para la moda, esta vez el outfit elegido fue un impresionante vestido rojo con el que protagoniza el video de su nuevo sencillo “Piensa en mí”, el clip ya acumula más de 3 millones de vistas.

En la imagen aparece con un vestido rojo con encaje, la interprete de “Qué agonía” apostó por un vestido que juega con las texturas y con detalles cut-out y fue creado por los diseñadores mexicanos, David Márquez e Iván Gallegos

Decidió dejar los accesorios fuera Foto: Instagram angela_aguilar_

Aunque en esta ocasión para no sobrecargar su outfit, la hija de Pepe Aguilar optó por dejar los accesorios fuera, puso sombras en sus ojos, unos labios carmesí y en su manicure para empoderar su look. Mientras que para su cabello decidió un wet look fijo.

En redes sociales recibió muchos halagos Foto: Instagram angela_aguilar_

“Toda una Belleza mexicana, siéntete orgullosa de Nacionalidad que tú quieras, es tu familia y nadie tiene derecho a opinar”, “hermosa orgullo de Los Mexicanos”, “Una niña que no necesita enseñar nada. La feminidad personificada”, son algunos de los comentarios que se leen en la imagen.

Foto: Instagram angela_aguilar_

Majo Aguilar celebró 29 años

Pero no sólo Ángela Aguilar se distingue por su buen gusto para vestir, su prima, la también cantante Majo Aguilar siempre innova con sus outfits y recientemente celebró su cumpleaños número 29, en redes mostró parte de su festejo, la publicación la acompañó de varias fotografías y una de ellas junto a su novio, Gilberto Cerezo, vocalista del grupo Kinky.

Majo Aguilar cumplió 29 años Foto: Instagram majo__aguilar

A través de varias postales compartió con sus fans que estaba feliz por cumplir un año más de vida: “Hoy cumplo 29 años. Gracias vida por tanto amor que tengo, por la belleza que me regalas a diario en las flores, en mi respiración, en la música. Gracias por tanto”, escribió en redes sociales.