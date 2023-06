Ángela Aguilar: revelan polémicas exigencias de la cantante previo a sus conciertos

Desde que Ángela Aguilar se declaró 25% argentina la joven cantante se convirtió en blanco de todo tipo de críticas, además, su popularidad y su nivel de convocatoria se vieron severamente afectados pues se dio a conocer que ha enfrentado dificultades para llenar los recintos en los que se presenta y por si faltara algo para empeorar la situación, trascendió que “La Princesa del Regional Mexicano” tiene unas polémicas exigencias durante sus giras, las cuales, pusieron en tela de juicio su humildad, la cual, ha defendido en varias ocasiones.

El encargado de revelar esta información fue el periodista Alejandro Zúñiga, quien en su canal de YouTube reveló que en general la familia Aguilar es sumamente “especial” pues “se creen la realeza de México” y fue aquí donde aprovechó para revelar que durante sus giras son muy exigentes pues Pepe Aguilar, Ángela y Leonardo piden que sea cual sea el hotel donde se hospeden el personal no se puede dirigir a ellos y que nadie puede manipular su equipaje más que su propio equipo de seguridad y por si fuera poco también señaló que los cantantes tienen muy malas formas de dirigirse con su equipo de trabajo.

Las declaraciones del Alejandro Zúliga se pueden consultar a partir del minuto 13:35

“Me contaron que la familia Aguilar son lo que vemos, es decir unos “aones”, unos insoportables, me platican que donde se hospedan piden que no les hablen, que no les toquen las maletas y que no nada, que solo los guaruras de ellos son los que se encargan de todo, tienen una pésima actitud con la gente que trabaja con ellos y siento que el público ya se dio cuenta porque ya no venden igual, tienen muchas cancelaciones y si no cancelan no llenan como que sí han percibido que son mamucos, se creen la realeza de México”, sentenció el periodista.

Como era de esperarse, la revelación del periodista causo un gran revuelo en redes sociales donde le llovieron críticas a la Dinastía Aguilar, en especial a Ángela Aguilar pues esta no es la primera vez que la cantante es señalada por ser prepotente con otras personas pues hace ya algunos meses atrás fue captada ignorando a un trabajador de la tercera edad que le abrió una puerta para que pudiera encaminarse a una conferencia, además, en otra ocasión también se burló de unos tenis de marca económica.

Pepe Aguilar ha defendido a su hija de las críticas en más de una ocasión. Foto: Especial

En distintas ocasiones, Ángela Aguilar ha salido a tratar de justificarse, sin embargo, en los últimos escándalos que ha protagonizado el encargado de salir a defenderla ha sido su papá, Pepe Aguilar, quien también ha quedado sumamente mal parado pues incluso ha insultado a quienes critican a su hija menor, por lo que la humildad de toda la Dinastía Aguilar ha sido puesta en tela de juicio.

Hasta ahora, la intérprete de éxitos como “Qué agonía” y “Dime cómo quieres” no ha salido a ofrecer ninguna declaración respecto a esta nueva controversia y se desconoce si tiene pensado hacerlo, pues como se dijo antes, durante los últimos meses ha tomado una postura de indiferencia respecto a lo que se dice de ella y de su familia en plataformas digitales.