El microbikini estampado con el que Jessica Segura reventó la tendencia del verano | FOTOS

Jessica Segura se suma a las celebridades que adelantaron sus vacaciones de verano para evitar aquellos destinos abarrotados por turistas, como la playa. Por ello, desde hace algunas semanas la actriz compartió postales de los días de descanso que disfrutó en los que derrochó belleza con bikinis llenos de color, como aquel amarillo con un estampado ideal para reflejar más de su personalidad alegre.

La actriz, de 40 años de edad, se ha ganado el corazón del público con su talento participando en telenovelas como “Teresa” y en series de televisión como “Me Caigo de Risa” y “Una familia de Diez” donde compartió créditos con estrellas como Jorge Ortiz de Pinedo, Zully Keith, Andrea Torre, Mariana Botas y Daniela Luján, aunque es con estas dos últimas famosas que ha logrado forjar una gran amistad.

Jessica Segura derrocha belleza con bikini amarillo y estampado divertido. Foto: IG @segura_jessica

Es a través de su programa de YouTube, "Envinadas", que ha logrado conectar aún más con sus fanáticos a través de las anécdotas de su vida personal con las que muchos dicen sentirse identificados. Además de su sentido del humor, posee un estilo único con el que inspira a sus seguidores en Instagram donde comparte detalles de sus viajes y los looks que usa para cada ocasión, siendo la playa su destino favorito.

Muestra de ello es el bikini con el que se sumó a una de las tendencias favoritas del verano, pues se trata de un conjunto en color amarillo y con estampado en la parte alta que añade un toque juvenil a cualquier atuendo. Se trata de una prenda con detalles en tonos azul, naranjas, rosas y negros que reflejan más de la personalidad de la actriz sin dejar de lado la sensualidad que la caracteriza.

Looks de verano de Jessica Segura

Mientras algunos alistan maletas para poder disfrutar de los días soleados junto al mar, otros permanecerán en la Ciudad de México dispuestos a explorar cada uno de sus rincones. Aunque esto no significa que dejaran de lado el glamour y para ellos una de las tendencias favoritas es el Barbiecore, consta de looks totalmente en rosa o con tonos como el morado, verde, amarillo o blanco.

Look estilo Barbie de Jessica Segura. Foto: IG @segura_jessica

Ejemplo de ello es el atuendo morado que usó Jessica Segura para su canal de YouTube, pues consta de un jumpsuit con zapatillas rosas en diseño cuadrado. Se trata de una prenda que aporta el toque girly, siempre de la mano con lo sexy al estar ligeramente ajustado permitiendo tener comodidad a quienes desean realizar otras actividades.

Aunque para aquellos que desean presumir su bronceado perfecto los minishorts son una prenda que nunca pasa de moda; además, se trata de un básico que no puede faltar en cualquier guardarropa por que no será necesario invertir aún más al look de verano. Muestra de ello son los que lució la conductora con detalles desgarrados y tenis de plataforma.

Jessica Segura con look en minishort. Foto: IG @segura_jessica

