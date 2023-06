Sasha Calle y el estilo wet look de Supergirl que rompe tendencias este 2023

Pese a la polémica que rodea a su protagonista, “The Flash” llegó a las salas de cine hace tan sólo unos días con grandes sorpresas para los fanáticos de DC Comics y los superhéroes. Una de ellas fue Sasha Calle, quien ha conquistado ya al público con su talento, simpatía y arrolladora belleza al realizar el papel de Supergirl llevando uno de los estilos preferidos para las tendencias 2023 en el cabello: el wet look.

En redes sociales la actriz, de 27 años, expresó su felicidad al poder realizar uno de los papeles más icónicos en la industria. Aunque se trata de sus primeros proyectos en la pantalla grande, Calle lo ha hecho mejor que nunca acaparando los reflectores con un estilo en el que derrocha glamour y elegancia, siempre de la mano con atuendos que podrían marcar tendencia.

Sasha Calle luce el estilo wet look como Supergilr. Foto: IG @sashacalle

Ante la llegada del verano una de las tendencias que ganan popularidad es el "wet look" en el cabello, se trata de un estilo de peinado que da un aspecto mojado como si quien lo usa se acabara de bañar. Además, brinda una apariencia fresca, relajada y elegante siempre con un toque de glamour ideal para ocasiones importantes.

¿Quién es Sasha Calle?

Sasha Calle nació en Boston, Massachusetts, pero vivió desde los 10 años en Colombia junto a su madre, Samira Calle, quien le hizo saber lo orgullosa que estaba de ella con un emotivo mensaje compartido en redes sociales luego de que se revelara que realizaría el papel en “The Flash”.

“Felicidades, hija. No tienes idea qué tan orgullosa estoy de ti, tú eres mi super chica. Cada vez que veo el video, lloro de felicidad. Sabía que ibas a volar, pero nunca imaginé que sería tan pronto”, escribió la madre de la actriz.

Sasha Calle como Supergirl en la nueva cinta de "The Flash". Foto: IG @sashacalle

Calle estudió en American Musical and Dramatic Academy obteniendo la licenciatura en Bellas Artes. Además de la actuación, desde pequeña externó su gusto por la música y fue por ello que aprendió a tocar la guitarra, algo que ahora disfruta y comparte en sus redes sociales.

Su popularidad incrementó en 2018 cuando fue parte del elenco en “The Young and the Restless”, en donde realizó el papel de Lola Rosales por el que fue nominada en los Premios Daytime Emmy como Mejor artista joven en 2020. También ha participado en cortos independientes como Young Blood”, “Deep Cuts” y “Final Stop”.

Sasha Calle con un estilo "wet look". Foto: IG @sashacalle

