La araña violinista es una de las más peligrosas del mundo, su mordida puede provocar la muerte debido a que su veneno disuelve los tejidos y causa muerte celular, esto gracias a que contiene poderosas enzimas que destruyen proteínas y su efecto es 10 veces más poderoso que la quemadura con ácido sulfúrico. Este arácnido habita en Ciudad de México, por ello las autoridades de la capital han emitido una serie de recomendaciones para que las personas sepan cómo actuar si se cruzan con este poderoso animal.

¿Dónde vive la araña violinista?

Según información de la Secretaría de Salud, la araña violinista es una especie nocturna que se adapta a cualquier ecosistema y cuyos lugares predilectos durante el día son los rincones oscuros, de los que sale para cazar, su actividad aumenta en las noches veraniegas calurosas y con luna. Estos animales suelen esconderse en grietas y rincones de difícil acceso, en lugares polvorientos y poco aseados, como bajo los tanques de gas, detrás de cuadros, cornisas, librerías o en los armarios, especialmente con ropa.

El animal es una especie nocturna. Foto: pixabay.

Cabe mencionar que estos arácnidos son activos durante todo el año, pero su vitalidad disminuye con la llegada del frío, mientras que en temporada de calor es más usual encontrarlos. Las autoridades aseguran que no es recomendable interactuar con ellas de manera que el contacto pueda representarles una amenaza, es decir, no molestarlas o lastimarlas.

¿Qué no debes hacer si te encuentras una araña violinista?

Biólogos aseguran que en la mayoría de los casos la presencia humana puede ser irrelevante e incluso inexistente para las arañas, cuyas prioridades son protegerse de sus depredadores (generalmente otros arácnidos), buscar alimento y aparearse. Por lo que más recomendable es evitar el contacto directo con ellas y no molestarlas.

De acuerdo con los expertos, la mejor recomendación es optar por reubicar al arácnido hacia algún lugar en donde ya no represente un peligro para ti ni para él. No obstante, no es recomendable intentar manipular a estos arácnidos con las manos; mucho menos si les tienes un miedo profundo porque puedes causar que el insecto salte y ataque.

La mejor recomendación es optar por reubicar al arácnido. Foto: especial.

Para llevar a cabo una reubicación sana, es indispensable utilizar la técnica del vaso y la cartulina. Para ello sólo se tiene que encerrar al arácnido dentro de un vaso transparente e ir deslizando poco a poco la cartulina por la base del vaso; sin alzarlo por completo. Cuando ya esté completamente atrapada entre los dos objetos, ahora sólo álzalos con las dos manos y presiónalos para que no escape. Finalmente, se podrá reubicar.

¿Qué hacer ante si una araña violinista te muerde?

Los especialistas del sector salud recomiendan que, ante la mordedura de esta araña, se actúe rápidamente aplicando hielo y vendaje compresivo frío sobre la herida y, de ser posible, lavando la zona con agua y jabón, además de acudir al Centro de Salud más cercano.