Pestañas largas: 3 ingredientes naturales que las harán crecer

Tener unas pestañas largas y abundantes es el sueño de muchas, y existen algunos trucos de belleza caseros que te pueden ayudar a lograr el objetivo. Aunque existe tratamientos especiales, en ocasiones resultas costosos o los resultados duran muy poco, por lo que estos tres ingredientes naturales son ideales para no gastar de más y conseguir el tamaño que siempre deseaste.

El ciclo de crecimiento de tus vellos en los ojos consta de tres fases: catágena, la etapa de inactividad, donde tus pestañas permanecen en su lugar. telógena, la etapa de muda, donde se caen de forma natural; y anágena, la fase de crecimiento, así que como leerás nuestras pestañas no se transforman de la noche a la mañana, por eso lo mejor es darle tiempo a los tratamientos naturales para que actúen.

Las pestañas pasan por varias etapas de crecimiento. Foto: Pexels

Ingredientes naturales para crecer las pestañas

Que una pestaña se caiga es normal, el problema viene cuando esto pasa demasiado y todo el tiempo, y de hecho se han investigado algunas razones como el estrés, los desequilibrios hormonales, el envejecimiento, el uso de productos de maquillaje caducados o de mala calidad y hasta frotar o eliminar el maquillaje de forma muy brusca, lastimando la zona.

1. Aceite de ricino

El aceite de ricino alarga tus pestañas y promueve su crecimiento. Algunos estudios que muestran que los compuestos químicos de este elemento puede revertir o prevenir la caída del vello. Un remedio natural para acondicionar e hidratar los pelitos que enmarcan nuestros ojos.

Se recomienda aplicar por la noche con ayuda de un cepillo limpio y lavarlo por la mañana para dejar las pestañas acondicionadas, o con tres gotitas de aceite de ricino en un disco de algodón. También se puede utilizar un hisopo de algodón impregnado del aceite.

El aceite de ricino puede prevenir la caída. Foto: Pixabay

2. Aloe vera

El aloe vera es otro humectante que se usa mucho en la cosmética, sin embargo, no hay investigaciones que respalden la afirmación de que hace que las pestañas crezcan. Al igual que otros ingredientes naturales, se puede aplicar por la noche para ayudar a hidratar y que tengan una apariencia más gruesa.

También se puede utilizar mezclando una cucharadita de gel de aloe vera puro con una cucharadita de aceite de ricino y aplicar con un cepillo de rímel limpia, desde la base de las pestañas hasta la punto.

Ayuda a hidratar la piel y el vello corporal. Foto: Pixabay

3. Manzanilla

La manzanilla aporta brillo, fuerza y longitud a las pestañas, y utilizarla es muy sencillo, y sobre todo económico. Solo tienes que hacer es una infusión con la planta natural y sumergir dos círculos o bolitas de algodón. Después colocar los discos en los ojos y dejar actuar durante 15 minutos, todos los días.

Pero ten cuidado al usar este remedio de forma exagerada, ya que la manzanilla sirve para aclarar el pelo, por lo que si no quieres aclarar tus pestañas no la uses en exceso ni te expongas mucho al sol con este producto aplicado en ellas.