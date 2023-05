Karely Ruiz nos dice cómo usar un top de transparencias con estilo

La guapa Karely Ruiz no deja de causar sensación en las redes sociales y es que desde su gran salto a la fama siempre da de qué hablar, ya sea porque sus fans comparten sus fotos de cobijas con estampado de la modelo de OnlyFans, por las nobles acciones que tiene la regiomontana hacia la población o simplemente por lucir su figura llena de curvas con los looks más reveladores. Tan sólo este fin de semana sorprendió con un bikini blanco y con un atuendo de transparencias, dos apuestas con las que elevó la temperatura.

Por medio de sus historias de Instagram, la influencer compartió un corto video para presumir su look que además de bastante arriesgado y sensual, destaca por las transparencias que dejan poco a la imaginación y con las que Karely Ruiz arrebató suspiros. En la grabación, la famosa no agregó descripción alguna, pero si algo está claro es que también se ha sumado a las tendencias de moda d la temporada al poner al color negro como el gran protagonista.

Karely Ruiz presume su lado más sensual con este look

En la grabación se observa a la famosa presumiendo su belleza al dejar su cabello negro suelto, además de lucir un maquillaje muy femenino y coqueto en el que sus labios rojos se convirtieron en los grandes protagonistas y que le ayudaron a conseguir el match perfecto para su atuendo en el que el toque revelador se hizo más que presente. Por supuesto, sus fans no dudaron en llenarla de halagos por tan acertada combinación.

Karely Ruiz conquistó la red con este look. (Foto: IG @karelyruiz)

El top destaca no solo por dejar el abdomen de acero de Karely Ruiz a la vista, sino también por un diseño en el que las transparencias se roban toda la atención al dejar ver la piel de una forma muy sensual y con muy poco a la imaginación. Por si fuera poco, la regiomontana demostró que el glamur nunca se desprende de una prenda tan coqueta como esta y para demostrarlo se lució con un bordado florar acompañado de pedrería que le dio el toque de brillo necesario.

Aunque en esta ocasión no presumió su look en una sesión de fotos, esta no es la primera vez que la estrella de OnlyFans usa las transparencias a su favor. Pues en múltiples ocasiones ha demostrado que es su tendencia preferida y que sólo ella sabe cómo usarlas de la forma más icónica, ya sea con lencería o con un revelador body para presumir su figura, un truco que ha usado como pretexto para posar desde la alberca.

Por supuesto, en cada ocasión sus fans no dudan en llenarla de halagos por lo hermosa que es y por presumir su figura llena de curvas con los mejores looks.

SIGUE LEYENDO

Maya Nazor presume sus curvas con entallado conjunto deportivo

FOTOS: Aida Cortés sacudió la red en atrevido traje navideño deseando que llegue Santa

FOTOS: Fer Moreno de Acapulco Shore en fino escote eleva la temperatura