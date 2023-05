Johanna Elias tiene su primera exposición fotográfica, conoce el trabajo de la nieta del millonario Carlos Slim

La familia Slim se encuentra de manteles largos y presumiendo uno de sus mayores orgullos, pues la hija de Arturo Elías Ayub, Johanna Elias, de tan sólo 23 años presentó su primera exposición fotográfica para demostrar su talento artístico frente a los lentes de las cámaras. Para ello, joven eligió las mejores composiciones de su archivo de trabajo para mostrarlo en "Experiencias Plasmadas" de la que se sabe tiene más de 20 fotos hechas por ella y de forma profesional.

Durante la inauguración de la exposición y en su encuentro con los medios, la nieta del millonario Carlos Slim precisó que cada una de las fotografías que seleccionó son parte de sus propias experiencias a lo largo del último año y que ahora se encuentran impresas en Casa Hotbook. Por supuesto, algo que llamó la atención de muchos es que en cada foto se aprecian distintos paisajes que van desde lo más íntimo de espacios naturales como los mares, hasta los que recuerdan lo ruidoso de la ciudad; de esta forma Johanna Elias también dejó ver otras de sus pasiones: los viajes.

En las 22 fotos que conforman la exposición "Experiencias Plasmadas" se observan lugares como la Ciudad de México, pero también de otros rincones del mundo y que por medio de una cámara quedaron guardados para siempre. Según contó la propia fotógrafa, algunos de los lugares que se podrán ver son Florencia, Islandia, Nueva York y Rwanda. Además de conocer los lugares desde una vista específica, lo que la joven también quiso compartir son las emociones y sensaciones que se guardan en cada captura.

Aunque por el momento sólo la Casa Hotbook fue testigo del talento artístico de la hija de Arturo Elías Ayub, la joven adelantó en su encuentro con los medios que próximamente su trabajo llegará a uno de los recintos históricos más importantes de la UNAM; sin embargo, no agregó más detalles al respecto, sólo su emoción de cumplir uno de sus mayores sueños. Por otro lado, en redes sociales, Johanna también ha dejado ver algunas de sus experiencias al rededor del mundo y a continuación puedes apreciar algunas de ellas sin salir de casa.

De acuerdo con la revista Quién, la pasión de la nieta de Carlos Slim por el mundo de la fotografía surgió desde que era una niña y es que con tan sólo 10 años le pidió de regalo a Santa una cámara que marcó el inicio de su carrera en esta industria; mientras que con el paso de los años ha compartido en su cuenta pública de Instagram @momentos_johanna como mira el mundo desde una lente. Sin importar si se trata de fotos en playas, sumergida en el mar de auroras boreales, de globos aerostáticos, cascadas e incluso carreras de coches, el resultado es impresionante.

"Me escribió una persona para preguntarme cuánto cobraba por una sesión de fotos, en ese instante subí con mi papá y le dije que no sabía si tenía la capacidad de hacer un shooting y me acuerdo que me dijo ‘lánzate, no lo pienses y atrévete a hacerlo, ponte a investigar cuánto está cobrando la competencia y cómo funciona’, ahí me di cuenta de que podía convertir esa pasión en un trabajo entonces a los 18 años me pagaron mi primera sesión", dijo Johanna Elias Slim a la revista.