En minifalda, Loreto Peralta demuestra que este verano los mocasines y calcetas serán tendencia

¿Buscas el look ideal para conquistar el verano?, la actriz Loreto Peralta acaba de sorprendernos con otra de sus cátedras de estilo con la que compartió todas las tendencias de la temporada y que además son perfectas para recuperar una imagen chic, además de juvenil y moderna. La mejor parte es que sólo necesitas prendas que seguramente ya tienes en tu clóset como un falda corta y tableada.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la famosa de 18 años compartió una nueva sesión de fotos con la que demostró que las faldas escocesas son las preferidas de la temporada y que aunque hay muchas formas de lucirlas, siempre se puede conseguir un estilo más juvenil y glamuroso. ¿Le darías una oportunidad?, para usarlas sólo necesitas un par de mocasines y seguir la tendencia más polémica con este calzado.

FOTOS: Loreto Peralta da cátedra de moda con el look que triunfará este verano

De acuerdo con Loreto Peralta, las faldas escocesas son ideales para mujeres jóvenes que quieren darle un toque más icónico a su estilo, pues mientras otras tendencias demuestran que el diseño tableado, los estampado o el denim son los preferidos del momento, esta prenda recupera todo lo anterior hasta conseguir una imagen clásica que nadie se puede perder. El truco para usar esta pieza está en el print de cuadros y colores oscuros como el negro combinado con el blanco, aunque el verde también resulta magnífico.

Mientras que para el diseño de la prenda, lo ideal es presumir una minifalda de tiro alto y caída en "A" para favorecer la figura y conseguir un efecto de piernas kilométricas; sin embargo, no es el único estilo que se puede llevar este verano, pues también el calzado juega una pieza clave para lograr ese estilo chic. Para ello no pueden faltar un par de mocasines con los cuales elevar el look, aunque el diseño debe de mantenerse clásico, por lo que las plataformas y los detalles quedan completamente fuera de este outfit.

En cambio, para Loreto Peralta los mocasines no pueden faltar y para llevarlos de forma correcta y además darle un toque juvenil, se deben usar con calcetas blancas, una de las combinaciones más polémicas, pero que resultan magníficas para elevar las faldas escocesas gracias a un estilo más elegante. Finalmente, para mantener una imagen relajada y con la cual cualquiera se puede sumar a la estética "old money" hay que usar una sudadera oversize con estilo universitario y por debajo una camisa de cuello. ¿Le robarías este look a la actriz?