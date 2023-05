Bienestar emocional: 4 posturas de yoga para sanar las emociones estancadas

¿Has oido hablar de las "emociones estancadas"?, aunque existen muchas formas de referirse a ellas, el significado siempre es el mismo, es decir, cuando una situación del pasado despertó tantas emociones en nosotros y en lugar de expresarlos se quedaron ocultos en el interior. Escenarios como estos son más comunes de lo que parece y la razón de ello es no aprender a soltar el pasado, como pueden ser algunos traumas, para conseguir la transformación.

Si bien superar traumas como el abandono, el miedo a la soledad o el fracaso e incluso la muerte de un ser querido requieren su propio tiempo para sanar, lo cierto es que cuando no se sueltan y se superan, provocan las famosas "emociones estancadas" que no sólo causan un malestar mental, sino a la larga, problemas físicos o de salud que nos impidan realizar nuestras actividades diarias. Es por ello que incluso los expertos recomiendan no cargar pesos del pasado en el presente para poder encontrar ese bienestar emocional que se nota hasta en los pequeños detalles.

Una de las mejores formas de conseguir este bienestar emocional es el yoga, una práctica que aunque es más conocida por sus beneficios físicos en el cuerpo, también tiene una fuerte carga emocional y espiritual con la que es posible sanar las también conocidas como cargas, equipajes o bagajes emocionales. Pues se sabe que de no trabajar en ellas, la salud entera se ve comprometida al aumentar el estrés y la ansiedad, evitar sentir placer por las actividades que antes se realizaban o simplemente no tener la capacidad ni física ni mental de hacerlas.

Al terminar realiza esta posición de descanso para estirar la espalda y reconectar contigo. (Foto: Pexels)

Posturas de yoga para liberar las emociones estancadas

El yoga es una de las disciplinas que nos puede ayudar a ganar fuerza y flexibilidad, además de paz mental incluso si no se combina con la meditación, pues cada una de las posturas están pensadas para reconectar con uno mismo y todo mediante la respiración y la relajación del cuerpo.

Así que si estás pasando por un momento en el que sientes carga emocional y quieres liberarte pasa conseguir la transformación y avance de tu vida, no dudes en poner en práctica estas cuatro posturas de yoga que te ayudarán a sanar y sentir un abrazo al alma. ¡Ponlas a prueba hoy mismo! Permanece en éstas posturas mientras haces una respiración consciente por varios segundos o hasta que sientas las emociones llegar a ti y de ser necesario permítete llorar o sonreír, pues será la liberación que necesites y que ti interior pida.

Cachorro extendido

De acuerdo con los expertos del yoga, la postura del cachorro extendido es indispensable para encontrar el bienestar emocional, pues se trabaja el pecho, que es la una de las principales zonas del cuerpo en las que se acumulan emociones como soledad, celos, dudas y resentimientos. Lo único que tienes que hacer es colocarte en seis puntos y bajar tu torso al suelo sin perder la altura de la cadera; extiende tus brazos hacia enfrente para encontrar el equilibrio y procura que tu pecho y barbilla toque en piso.

Cuida que tu cadera no pierda la altura. (Foto: FB Kari Martínez)

Pez

La segunda de las posturas de yoga que se recomienda para trabajar las emociones estancadas es el pez para el que hay que acostarse bocarriba y con el cuerpo completamente extendido y eso incluye los pies en punta. Por otro lado, eleva tu espalda y encórvala hacia atrás tratando que la coronilla de tu cabella toque el piso; para mantener el equilibrio apoya los antebrazos sobre el suelo.

Presta atención a las emociones que sientas con esta postura. (Foto: FB Kari Martínez)

Camello

Para la postura del cabello debes de ser muy cuidadoso para evitar lesionarte, así que hazla según tus posibilidades, ya que es de alto impacto; colócate de rodillas y lleva tu torso hacia atrás cuidando que la cadera siempre esté a la altura de las rodillas. Intenta tocar tus talones, mientras que tu cabeza se mantiene mirando al techo. La idea de la postura es formar un círculo con tu cuerpo.

Al terminar, regresa poco a poco a la postura inicial. (Foto: FB Kari Martínez)

Medio arco

Finalmente, para cerrar esta serie de posturas y lograr sanar tus emociones estancadas, realiza un medio arco con el que encontrarás esa libertad y ligereza que buscabas tras soltar las emociones estancadas, y si sientes ganas de llorar o reír, date la oportunidad de abrazar tus sentimientos y dejarlos salir. El truco para conseguir la posición correcta está en colocarte en seis puntos y elevar la pierna derecha con la mano izquierda para tratar de sujetar el pie con la mano; esta postura seguida de una respiración profunda puede ayudarte a encontrar la paz y no olvides realizarlo del lado contrario para sentir el estiramiento en todo el cuerpo.