"Fluir para no sufrir": 11 claves para aprender del dolor, según Ismael Cala

El sufrimiento es inherente a la vida y por lo tanto a los seres humanos; sin embargo, una forma de comenzar a entenderlo es dejar en el olvido la connotación negativa que carga, pues si bien es cierto que el malestar es enorme una vez que se hace presente, siempre se puede usar como una forma de aprendizaje y de avanzar. Esta es la principal filosofía de la que habla el escritor cubano Ismael Cala en su libro "Fluir para no sufrir" y del que conversó con el Heraldo Digital.

"Lo que nosotros tenemos que entender es que el sufrimiento es parte de la vida, pero si nosotros lo aceptamos como parte del proceso vamos a aceptar la situación, que no es lo mismo que justificarla o aprobarla; simplemente, aceptarla. No me gusta lo que está sucediendo, pero está sucediendo y me relajo, me sereno para cambiar aquello que no me gusta tanto dentro como fuera de mí", dijo en exclusiva al afirmar que su libro puede verse como una herramienta para aprender lo que no nos enseñaron en la escuela, es decir, qué hacer ante las "situaciones catastróficas" para ayudar a la mente a encontrar la paz.

"Fluir para no sufrir", el libro que recupera las claves para encontrar la felicidad

De acuerdo con el también periodista, estratega de vida, conferencista y escritor de 8 bestsellers, en su libro "Fluir para no sufrir" se recuperan las 11 claves, o como él las llama, principios con los que cualquier persona puede transformar su vida y que además son parte de una profunda investigación de más de 10 años en la que expertos y el propio Ismael Cala recopilaron las herramientas indispensables para las personas.

"(En la escuela) me enseñaron matemáticas, física, química, a leer, historia, filosofía, geografía, etc. Pero no me enseñaron a cómo hackear mi cerebro si yo siento un pequeño ataque de pánico incipiente, de estés, si tengo una mente que siempre está pensando en situaciones catastróficas en el peor de los escenarios, cómo cambio esa paranoia a una paranoia invertida; nada de eso me lo enseñaron", agrega.

Es por ello que una de sus recomendaciones es el arte de aprender a escuchar e incluso tomar los comentarios negativos, de crítica o de insulto para ver si en esas palabras hay algo "oculto" que nos lleve a la transformación; en este caso, prestar atención a lo que se nos dice puede llevar a la creación de un método de liderazgo, tal y como le ocurrió a él. "Hay 11 principios que están desarrollados en el libro que tienen una analogía en cómo se comporta el bambú en la naturaleza y cómo nosotros los seres humanos deberíamos comportarnos en la vida".

El agradecimiento es una de las claves para alcanzar la transformación personal. (Foto: Pexels)

La relación de los principios con el bambú viene de una experiencia personal, según cuenta el filántropo, ya que en el 2011 recibió una crítica en la que se le pidió ser más flexible, al igual que la también conocida como "planta de los mil usos" y que ahora le sirve de ejemplo para enlistar las 11 claves que llevan a una persona a transformar el dolor y sufrimiento en felicidad y éxito.

Integridad Espiritualidad Fuerza serena Flexibilidad Versatilidad Pasión Colaboración Exponencialidad Resiliencia Consciencia y elevación Gratitud

¿Cómo evitar que el dolor se transforme en sufrimiento?

Por siglos filósofos y maestros, entre ellos Buda, han señalado que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional y la frase ha inspirado a una larga lista de figuras importantes como Haruki Murakami o Claudia Ponte, además del propio Ismael Cala, quien tomó este referente para asegurar que "no hay vida sin sufrimiento", incluso si los seres humanos buscamos todas las maneras posibles de evitarlo o huir de él.

El apego al pasado puede llevar a que las personas se atasquen dentro de su sufrimiento. (Foto: Pexels)

Es por ello que resulta fundamental aprender a vivir con el sufrimiento tanto con los principios fundamentales, como al entenderlo y aceptarlo para encontrar desde la paz hasta la felicidad y sobre ello, el estratega de vida precisa que "lo único que uno tiene que entender es que hay dolor, que es parte de la vida, pero que muchas veces el sufrimiento extendido que dura más de lo necesario en la vida de las personas es por nuestros apegos, es porque nosotros no somos capaces de trabajar y entender los ciclos. Todo en la vida son ciclos; nada es permanente".

De acuerdo con Cala, cuando no se entiende este principio y uno se resiste a fluir, uno de los mejores trucos que se puede seguir para superar esta etapa es darse palabras de aliento y frases de motivación como "esto también pasará, relájate, cálmate, serénate para que tengas más capacidad de diseñar una respuesta inteligente y no escupir o vomitar una reacción primaria instintiva que casi siempre es no muy inteligente".