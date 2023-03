Toma nota: este es el consejo del empresario Gustavo Salinas para tener una vida exitosa

Gustavo Salinas es un empresario ecuatoriano que se dedica a ofrecer conferencias en todo el mundo como las que dio en Colombia, Chile, Panamá, Argentina, Denver, Colorado, y hasta en Bangkok. Habla sobre liderazgo, emprendimiento, marketing, ventas, motivación, crecimiento personal, desarrollo emocional y otros aspectos relevantes para el éxito de una empresa.

Estudió Ingeniería Comercial, pues siempre quiso una carrera que le enseñara cómo crear empresas y hacer negocios. Sin embargo, asegura que la mejor escuela es la práctica. “Los conceptos sirvieron, pero la práctica fue lo que realmente se convirtió en la mejor maestra”, expresó en una entrevista.

Entre las recompensas de su trabajo está la oportunidad de viajar por el mundo y conocer distintas culturas, además de forjar amistades en diversos países. “La principal satisfacción para mí es cuando veo gente que con la información recibida empieza a mejorar su vida, sus negocios, sus finanzas, esa sensación es inexplicable”, indicó.

Y es que, para él, pararse frente a un auditorio de rostros expectantes es todo un reto. No obstante, se trata de un desafío que disfruta, ya que le permite transmitir su experiencia y ayudar a otros en su camino. “Yo no hablo desde la teoría, hablo desde la práctica. Lo que comparto en un escenario es lo que he vivido, lo que me ha servido para crecer mi negocio”, anotó.

El joven recomendó a quienes desean seguir un camino similar que es determinante que sepan que “no existe éxito microondas”

Un consejo para los emprendedores

Con su basta experiencia en los negocios, el joven recomendó a quienes desean seguir un camino similar que es determinante que sepan que “no existe éxito microondas”. “Quien quiere el premio debe pagar el precio”, dijo.

“Todo el mundo quiere la gloria pero pocos conocen la historia. Las redes sociales muestran el resultado final, pero el trabajo que hay detrás de eso, los aviones, las giras, las noches sin dormir son realmente los que importan para lograr ese resultado”, comentó.

Su consejo para quienes buscan un modo de salir de sus deudas y asegurar un futuro más estable es “abrir la mente hacia lo nuevo”. “Saber que no importa dónde hayas nacido ni de dónde vengas, sino hacia dónde vas, cuál es tu visión y tu hambre de éxito. El progreso es posible para todos”, agregó.

