3 ideas de cómo usar los botines con tacón para las posadas navideñas

Elegir la ropa y calzado para las fiestas navideñas no es tan fácil para algunas mujeres; sin embargo, hay elementos que no pueden faltar, como las prendas en color rojos, negro o verde, para transmitir un espíritu festivo, pero al mismo tiempo para inyectarle tu estilo personal y creatividad.

Si bien es cierto que puedes adaptar algunas tendencias, lo ideal es que te sientas cómoda con lo que vistas y calces. Aquí tienes tres ideas de cómo lucir lo mejor posible con botines en las próximas posadas navideñas, las cuales, según Vogue, lograron conquistar las pasarelas de Otoño-Invierno 2023.

Tú debes elegir el tipo de botines que van más con tu estilo personal. Foto: Pinterest

3 ideas de cómo usar botines con tacón en Navidad

Hay varias formas de combinar este tipo de calzado con ciertos vestidos o pantalones para lucir espectacular en las fiestas decembrinas. Toma en cuenta alguna de las siguientes recomendaciones para armar un outfit mucho más atractivo y original, con el que puedas destacar en tus círculos sociales.

1. Combina tus botines con tacón con un vestido de fiesta para crear un look sofisticado y festivo. Aunque también puedes optar por un vestido de terciopelo en un tono clásico de la temporada, como rojo, negro o verde. Los botines le darán un toque moderno y urbano a tu atuendo.

Te harán lucir muy elegante. Foto. Pinterest

2. Da un toque casual pero elegante a tu look navideño combinando tus botines con tacón con unos jeans ajustados y un suéter festivo. Este atuendo es perfecto para eventos más relajados, como reuniones familiares o cenas con amigos. Puedes complementar el look con accesorios brillantes o un bolso llamativo.

Los botines con jeans ajustados van muy bien. Foto: Pinterest

3. Opta por una minifalda, ya sea plisada, de tul o de algún material festivo, y combínala con una blusa elegante. Los botines con tacón añadirán altura y estilo a este conjunto. Puedes jugar con las texturas y los colores para lograr un look muy juvenil. No olvides pensar en tus looks según el código de vestimenta del evento.