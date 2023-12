3 razones para volver al reproductor MP3 y no escuchar música en tu teléfono en 2024

La música ha acompañado a los seres humanos prácticamente desde que la especie tiene noción de su propia existencia. Los primeros instrumentos se han datado con una antigüedad de más de 35 mil años; no obstante, puede que este arte tenga antecedentes previos a este lapso de tiempo e incluso formas más rudimentarias de llevarlo a cabo.

Fuera de las personas que padecen anhedonia musical, un padecimiento que se caracteriza por no sentir ningún tipo de placer por experimentar este tipo de estímulos auditivos, la mayoría de la gente ha crecido y amado diversas canciones. Esto llevó a la tecnología a crear cada vez más dispositivos para poder escuchar.

Sigue leyendo:

Memes: el Wrapped de Spotify desata envidias y burlas para los usuarios de Apple Music, Deezer y Amazon Music

3 recomendaciones de programas para grabar y editar tu propio podcast

El iPod es uno de los dispositivos favoritos de la generación de los 90.

La cumbre de estas innovaciones ha sido la reproducción de sonidos por medio de streaming y a través de audífonos o equipos conectados por medio de Bluetooth. De esta forma se puede tener al alcance del oído millones de horas en discos, podcast y sencillos en todos los idiomas existentes.

No obstante, el consumo por parte del público ha ido variando conforme pasan los años. La industria tiende actualmente a las piezas desechables. Esto no significa que no haya propuestas de calidad en el mercado, sino que estas dejan de permanecer en el gusto de la gente de manera más rápida y se hayan generado nichos específicos en cuanto a la reproducción en los que hay piezas muy vanagloriadas, pero que no congreguen a una mayoría.

Si bien plataformas como Spotify, Deezer, Amazon Music o inclusive YouTube tienen catálogos dantescos, este texto tiene el objetivo de que los amantes de la música dejen de lado, al menos durante una hora al día estas opciones y regresen a utilizar el viejo y confiable reproductor MP3. A continuación tres razones para sostener este punto.

Estos aparatos permiten limitar la cantidad de canciones que se pueden escuchar.

1. Aprender a escuchar un disco completo con un reproductor de música

Las décadas de los 80, 90 y el inicio del nuevo siglo se caracterizaron por tener una tecnología que hoy en día puede parecer muy primitiva. Para muchos el conseguir una canción significaba tener que estar pegado a la radio, escuchar al conductor de un programa mencionar el nombre de la pieza e inclusive aprenderse algunos versos para buscarla en alguna tienda.

Muchas de estas creaciones no eran comercializadas en el país de forma legal, por lo que se tenía que buscar alguna alternativa, ya sea pidiendo alguna importación a precios sumamente elevados o buscando alguna opción poco legal para obtenerla.

Aparatos como los tocadiscos tienen una mayor fidelidad, pero ya son pocos los artistas que graban en esta plataforma. FOTO: Archivo.

Cuando por fin se tenía el disco o el caset que se había buscado durante semanas o meses, los usuarios aprovechaban hasta el último segundo de este para desentrañarlos pieza por pieza. A la larga, algunos artistas fueron creando productos conceptuales, narraban una historia o mantenían un hilo conductor.

Con la tecnología esto se ha ido perdiendo; no obstante, los últimos dispositivos que permitieron almacenar grandes cantidades sin la tentación de cambiar de manera abrupta y automática de género entre pista y pista fueron los reproductores MP3. La primera razón para conservarlos y volver a usarlos es que permiten a sus poseedores volver a tener esta relación íntima con el disco para solamente tener la opción de escucharlo de inicio a fin.

Muchos de estos dispositivos tienen una vida útil de varios años.

3. Dile adiós distracciones al escuchar tus canciones

Con los primeros teléfonos celular que comenzaron a trabajar con archivos en MP3, la música dejó de concentrarse en dispositivos que únicamente tenían esa función. El tener cada vez más funciones dentro de un solo aparato hizo que muchos fueran dejando de lado las opciones convencionales.

De esta forma, los reproductores fueron saliendo poco a poco del mercado al punto de que hoy en día hay varias opciones, pero son considerados más una rareza que una norma a la hora de escuchar música.

Algunas canciones incluso son desconocidas, pese a su calidad. FOTO: Archivo.

No obstante, al tener una herramienta como el smartphone, los usuarios se enfrentan a una situación que complica el poner atención a las melodías: las multitareas. Mientras que en un reproductor portátil solamente se ocupará de hacer sonar las canciones, con un teléfono inteligente conectado a internet se tienen diversas notificaciones y distracciones que impiden siquiera que la gente disfrute de lo que hace.

En estas situaciones, la música deja de ser un elemento que se puede apreciar en distintos y niveles y se convierte únicamente en ruido de fondo. Aunque para muchos pueda ser disfrutable, el no poner la atención sobre una pieza puede ayudar a encontrar secretos, mensajes que no están a simple vista y además entender el concepto que tiene un álbum.

Pese a que muchos son de baja calidad, hay unidades que con un buen cuidado siguen funcionando desde hace más de 10 años.

Sigue leyendo:

IPod: ¿Qué pasó con el dispositivo más innovador de Apple?

El secreto del éxito en la música: Louis Barraza revela cómo es que un artista triunfa en los escenarios

3. Mejora tus gustos musicales, conviértete en un melómano independiente

A lo largo de los años, las disqueras y los artistas han trabajado de la mano para dar a conocer las piezas que consideran que serán las más exitosas. Esto lleva a que solamente se distribuyan por los canales convencionales únicamente las canciones que pueden gustar a una mayoría.

El conocer un disco completo permite salir un poco de la caja y experimentar nuevas sensaciones, encontrar piezas que podrían pasar desapercibidas y habrían estado destinadas al olvido para todos, menos para los fans más acérrimos de los cantantes y agrupaciones.

Además de darle a los que se animan una nueva perspectiva de sus artistas, el usar un reproductor MP3 permite darles a sus operadores un mejor conocimiento musical, lo cual a la larga ayudará a mejorar su gusto, así como reconocer de dónde vienen los sonidos que los han cautivando a lo largo de los años.

Escuchar música permite conectar con sentimientos y sensaciones a lo largo de la vida. FOTO: Archivo.

¿Qué es un archivo MP3 y para qué sirve?

Un MP3 es es un archivo de sonido que fue pasado por un protocolo de compresión, lo cual permite que tenga un tamaño mucho menor al que tendría de manera habitual.

Este tipo de función funciona por medio de vectores que toman los elementos imprescindibles para que el oyente pueda encontrar una versión similar a la que se grabó en el estudio. Si bien, es mejor experimentar estas piezas en vivo o con tecnologías como los acetatos, esta tecnología permite adentrarse sin mayor problema a los discos que han marcado generaciones.

Escuchar un disco completo es una experiencia muy diferente a solo escuchar un sencillo. FOTO: Archivo.

¿Cuánto cuesta un mp3?

Dependiendo de las condiciones del aparato, sus características, así como la calidad y la marca, el precio de estos dispositivos puede variar. Lo mejor para estas situaciones, lo mejor es buscar uno nuevo, debido a que los usados suelen tener entrada física para conectar los audífonos y suelen desgastarse con el paso del tiempo.

Estos aparatos pueden encontrarse en puntos como Market Place de Facebook, Mercado Libre o en tianguis en precios que van de los 500 a los mil pesos, aproximadamente. En casos de artículos nuevos de nueva generación con Wi-Fi y conexión Bluetooth, se pueden alcanzar precios que llegan a los 10 mil pesos.

3 reproductores MP3 bonitos, usados, confiables y baratos

Sony Walkman NWZ

Este dispositivo es uno de los más duraderos y con mayores personalizaciones en cuanto a su menú.

Esta línea es confiable y tiene varias presentaciones. Algunas de sus piezas ya tienen más de 10 años en uso y siguen funcionando de manera adecuada.

iPod

Estos dispositivos tienen varios modelos y tamaños. En segunda mano son relativamente baratos y fáciles de conseguir. FOTO: Archivo.

El gigante de Apple cuenta con algunos aparatos que tienen capacidad para un gran volumen de canciones. Usado puede n encontrarse piezas de calidad desde 500 pesos hasta mil 500 pesos.

LG-FM20

Es una pieza muy rara para conseguir, debido a que fue descontinuada, pero es uno de los dispositivos más poderosos de su época. FOTO: Archivo.

El que quizá sea el mejor reproductor que sacó la marca es una pieza difícil de encontrar, pero debido a que solamente tiene un giga de memoria, suele venderse a un precio accesible. Es un reproductor con una gran capacidad para grabar el ambiente, la voz, así como conciertos.

7 discos estupendos para escuchar en MP3

Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Ban - The Beatles

Uno de los primeros discos temáticos de la historia de la música es responsabilidad del Cuarteto de Liverpool. En él The Beatles hace un ejercicio en el que aparenta ser una banda desconocida que realiza una audición musical.

Ok Computer - Radiohead

Nominado a la entrega 40 de los Premios Grammy, este disco es uno de los más queridos por los fans de la banda o de la música alternativa. Lanzado en 1997, tiene un sello característico que va desde la euforia hasta la melancolía pura.

The Invisible Band - Travis

Es para muchos fans de la banda uno de los trabajos más sólidos del grupo. De fácil entendimiento, muy melódicas y con letras sencillas, estas 12 canciones son ideales para quien quiera desconectarse y disfrutar de un momento tranquilo.

Bad - Michael Jackson

Aunque para muchos Thriller es una obra superior, Bad muestra la madurez de Jackson como artista con ritmos más complejos, una vocalización peculiar, así como letras más poderosas e influyentes en la música pop.

Flamingos - Enrique Bunbury

En el que quizá es el último disco con más relación entre sus canciones y con más historias detrás de estas piezas, Enrique Bunbury presentó Flamingos hace 21 años. Esta pieza incluye grandes hits del cantante, pero también marca la unión perfecta entre la inspiración en su propio trabajo dentro de Héroes del Silencio, así como la evolución de su propia senda tras la ruptura con la banda.

Mala fama - Ases falsos

El grupo chileno tiene varios años de haber iniciado su camino en la música latinoamericana; no obstante, uno de sus mejores trabajos es Mala fama, uno de los discos en los que el grupo demuestra que tiene mucho por decir.

Adalai - Mecano

Uno de los grupos que no debe ser olvidado es Mecano. Si bien es reconocido para el gran público por piezas como "Cruz de navajas" o "Hijo de la Luna", el grupo encabezado por Ana Torroja, Nacho y José María Cano tiene muchas canciones que siempre narran alguna historia. Adalai es muestra de esto, ya que en él se habla de historias de amor, del VIH, de una alegoría de los últimos momentos de Jesús Cristo, así como una canción donde se habla de la vida desde la perspectiva de un peón en el ajedrez.