3 objetos que debes sacar de tu clóset para renovar tu energía y atraer la abundancia en 2024

Si deseas iniciar el 2024 con una mejor actitud, pero sobre todo renovar tu energía, es importante que empieces por hacer una depuración en la habitación donde duermes, particularmente en tu clóset. Según el fengshui, los objetos con los que convivimos tienen un impacto en nuestras emocionales y actitudes.

No sólo influye la forma en que los tienes ordenados, sino también lo que cada uno de esos objetos o prendas de vestir significan para ti, por ello si lo que buscas es la renovación de energía y atraer la abundancia, debes deshacerte de cosas, ya que cada una de ellas tiene cargas emocionales y mentales que pueden afectar tu bienestar en general.

AEn tus clóset puedes tener muchos objetos con mucha carga emocional negativa para ti. Foto: Pinterest

Estas son las cosas que debes sacar de tu clóset para atraer la abundancia

Tomarte el tiempo para evaluar y ajustar tanto tu entorno físico, el cual, sin duda, tiene una fuerte influencia en tus pensamientos y emociones. Sacar algunas cosas de tu clóset puede ayudarte a renovar tu energía, a mejorar tu estado de ánimo y cargar de positividad tu día a día. Estos son los objetos que, según el fengshui, ya no debes tener en tu armario si deseas sentirte mejor para el 2024 y atraer la abundancia.

1. Elimina todos aquellos objetos que ya no necesitas o que no has utilizado en mucho tiempo. Despejar tu clóset puede hacer que la habitación se sienta más ligera y organizada, pero en especial tu energía.

Saca todo la ropa o accesorios que te recuerden un mal momento. Foto: Freepik

2. Saca la ropa que usaste en momentos difíciles de tu vida, por ejemplo un funeral, durante una crisis económica, cuando rompiste con tu pareja . Mantén en tu armario solo lo que realmente usas y te gusta. Evita todo aquello que te recuerda malas experiencias o a personas negativas,

3. Objetos o ropa que estén rotos o deteriorados. Evita mantenerlos si deseas atraer la abundancia, ya que guardar cosas en mal estado como zapatos desgastados o algún accesorio dañado, sólo impedirá que la buena suerte te acompañe y no permitirás la entrada de lo nuevo.