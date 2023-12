¿Cuántas veces hay que lavar el cabello para que crezca rápido?

El cuidado del cabello es uno de los temas más recurrentes en internet, debido a que muchas personas no saben cómo mantener su melena con saludable y en buen estado. Una de las preguntas más recurrentes es cuántas veces hay que lavar el pelo para que crezca más rápido, pues de acuerdo a algunos expertos la limpieza capilar puede influir en el largo o corto del cabello.

De acuerdo a algunos peluqueros y expertos en belleza, no es bueno lavar el cabello con agua y jabón todos los días, ya que le quita los aceites naturales del cuero cabelludo y que se van a lo largo del pelo, lo que puede generar cabello seco, puntas abiertas o encrespamiento. Asimismo, estanca el crecimiento de la melena, por lo que no es recomendable enjuagarse frecuentemente.

Sigue leyendo:

Descubre el método ideal para matizar el cabello con canas y que pocos saben

Adiós a los cabellos en el jabón, truco para quitarlos de manera definitiva

La limpieza capilar es básica para el crecimiento de la melena Foto: Archivo

¿Cuántas veces hay lavado de cabello?

Aunque existe la opción de lavar en seco con bicarbonato o shampoos especiales, también está la recomendación de no enjuagarse tan seguido la cabellera. Según lo que han compartido los especialistas, lo mejor es tallar el pelo alrededor de tres veces a la semana, sobre todo si no se tiene el cabello graso.

Lavar el cabello entre dos o tres veces por semana es una buena alternativa para mantener una melena saludable y hermosa, además hará que crezca con mayor rapidéz, ya que los aceites naturales se mantienen en tu cabeza e ingresan a los folículos, dejando todos los nutrientes para que la melena se haga más fuerte, y poco a poco se alargue.

Dos o tres veces por semana se puede lavar el cabello Foto: Freepik

Tips para que crezca el cabello

Asimismo, los peluqueros también tienen otras recomendaciones para que el cabello crezca más rápido. Además de no lavarlo diariamente, también sugieren no enjuagarlo con agua caliente, pues esta también daña la melena. La mejor opción en el agua fría, ya que fortalece el cuero evitando que se caiga o algún tipo de afección.

De la misma manera, los expertos recomiendan masajear el cuero cabelludo, pues muchos coinciden que este método favorece para que el pelo crezca más rápido. Frotar el pelo favorece a la circulación, esta activa los folículos capilares y contribuye al crecimiento del cabello.