Lava tu pelo en seco con bicarbonato de sodio

El cuidado del cabello es esencial para tener una buena imagen, sin embargo, hay veces que suele quedar grasoso o sin brillo, y esto no tiene que ver con la limpieza, sino también con el tipo de melena que tengamos. Hay varias soluciones para arreglar esta problemática, sin embargo, la más sencilla es lavar el pelo en seco con bicarbonato de sodio, técnica que nos podría sacar de un apuro y revivir la cabellera.

Lavar el pelo con agua y jabón todos los días no es recomendado por los expertos, pues se puede desarrollar cabello seco, puntas abiertas o encrespamiento. No obstante, suele quedar una sensación de que la melena está sucia, y esto se debe a que la cabeza segrega una serie de grasas que de hecho son buenas para el crecimiento capilar, pero que no a todos les gusta, por eso existe la opción de la limpieza en seco.

Lavar el cabello en seco es una gran opción para las melenas grasas Foto: Especial

¿Para qué es el lavado en seco?

La técnica del lavado en seco se hace con un shampoo especial, el cual sirve para absorber la oleosidad excesiva, la suciedad y el sudor del cuero cabelludo, esto para mantener las limpias las raíces. Es un gran aliado cuando llevas prisa, pues solo tendrás que disponer de pocos minutos para ponértelo en la cabellera y que luzca hermoso y lleno de vida. En caso de que no tengas este producto, también puedes utilizar bicarbonato, una cuentas veces y para emergencias.

Bicarbonato para lavar el pelo en 1 minuto

Dentro de los remedios caseros siempre está el bicarbonato de sodio, y esta vez no podía ser la excepción, pues un producto fácil de conseguir. Este es un ingrediente natural que, usado sin abusar y de forma ocasional, ayuda al pelo mantener en equilibro los aceites de cuero cabelludo, ayuda contra la caspa y lo fortalece.

El lavado en seco limpia las raíces sin mojar el pelo Foto: Archivo

Para utilizarlo solo basta con que pongas una cantidad pequeña de bicarbonato en la mano y masajea el producto sobre la raíz del cabello de forma que el producto se adhiera bien. Después pasa un cepillo de cerdas finas o un peine para eliminar los residuos sobrantes. Verás como el pelo está más brillante, sin que se sientas grasoso o huela a algo, y sobre todo, sin la necesidad de que te metas a bañar.