Descubre el poder sanador que hay detrás del olor a tierra mojada

Uno de los olores que más disfrutan algunas personas es el de tierra mojada. Es un fenómeno conocido como "petricor" y que se desprende cuando la lluvia cae sobre la tierra seca. El término proviene de las palabras griegas "petra", que significa piedra y de "ichor", que quiere decir el fluido que corre por las venas de los dioses en la mitología griega.

Este olor se da gracias a la liberación de compuestos químicos por parte de microorganismos que se encuentran en el suelo. Durante los periodos secos, las plantas y los microorganismos segregan aceites que son absorbidos por el suelo, pero al llover, la humedad favorece la liberación de estos aceites en el aire, junto con otras sustancias químicas como la geosmina, producida por la bacteria Streptomyces coelicolo. Sin embargo, más allá de esto, ese olor tan agradable para los sentidos, tiene magia detrás.

Geosmina, significa en griego aroma de la tierra. Foto: Freepik

El olor mágico a tierra mojada

Este olor que puede tener un efecto relajante y hasta nostálgico en algunas personas, encierra un misterio, de acuerdo con el escritor y divulgador español, Manuel Sánchez, la geosmina, el compuesto que genera ese característico aroma, es también de un efluvio sanador.

Por lo que recomienda a los usuarios de internet darse la oportunidad de disfrutarlo cuando les sea posible, ya que les irá de maravilla y tendrá un efecto potente para su interior. Asegura que les activará su alma, favorecerá su salud y les dará paz interior. En su libro Evolutio: 144 formas de descubrir tu energía, puedes encontrar más detalles sobre el poder sanador del olor a tierra mojada, así como de rituales, meditaciones, visualizaciones, ejercicios, formas de protegerte energéticamente y más.

Sus afirmaciones han generado polémica en redes sociales, ya que si bien para algunos es muy agradable, para otras personas no tanto: "la amo, la disfruto cuando hay oportunidad", "Es placentero y relajante... Me encanta oler tierra mojada", "quiero pensar q no soy la única que no le gusta ese olor", "amoooooo ese olor... pero siento que me da sueño", sin algunos de los comentarios que se pueden ver en el video donde explica las bondades de este fenómeno natural.