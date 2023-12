Uñas plateadas para Navidad y Año Nuevo: ¡inspírate con los diseños más bonitos y creativos!

Sin duda alguna, la temporada de nail art es diciembre, durante estas fiestas muchas mujeres acostumbran renovar su manicura o hacerse las uñas por primera vez. Y es que en esta temporada abundan los hermosos diseños navideños y de fin de año. Uno de los colores más usados es el plateado.

Y si todavía no has ido con tu manicurista, todavía estás a tiempo de hacerte unas hermosas uñas que combinen con tu look navideño y se siga viendo fabuloso para recibir al 2024. Uno de los tonos más llamativos para la ocasión es el plateado, así que atrévete a usar este color.

El plateado es un color de temporada. Atrévete a usarlo y combínalo con tu look | Foto: Pinterest

Seguir leyendo:

Uñas cortas elegantes para Navidad: 7 diseños con los que te lucirás en la Noche Buena

Uñas blancas y elegantes ideales para usar en invierno: estas ideas te encantarán

Diseños de uñas plateadas para Navidad y Año Nuevo

Uñas cortas con glitter

Este diseño es ideal para quienes prefieren usar uñas cortas. El barrido en la parte superior de tus uñas hará que tus dedos se vean mucho más largos. Esta manicura combinó dos técnicas, el esmalte francés y encima se colocó el barrido con glitter plateado. Mientras que la parte baja es en una base natural.

El barrido en la parte superior de tus uñas hará que tus dedos se vean mucho más largos | Foto: Pinterest

Uñas baddie plateadas

Si a ti lo que te gusta es que tus uñas destaquen a kilómetros, una excelente idea es una punta baddie. Otra combinación que te aseguramos que será un éxito es el glitter en este tono, así que no temas en usarlo. Recuerda que en los diseños de uñas no hay límite en decoración y si quieres agregar cristales, será una gran idea.

Recuerda que en los diseños de uñas no hay límite en decoración | Foto: Pinterest

Uñas cortas plateadas con destellos

Si te gustan los diseños discretos pero trendy y además te encanta llevar tus uñas cortas pero arregladas, está podría ser una gran inspo para ti. A tu nail art plateado le puedes añadir unos destellos para que recuerde las estrellas de Navidad o incluso puedes sustituir por pequeños copos de nieve.

A tu nail art plateado le puedes añadir unos destellos | Foto: Pinterest

Uñas para Navidad efecto ojo de gato

Uno de los efectos que arrasó este 2023 fue el acabado "ojo de gato" y para cerrar el año es una excelente idea. La ventaja de esta técnica es que te la puedes hacer en uñas cortas o largas y deslumbrará a lo lejos. Si optas por llevar uñas postizas, es una buena idea escoger la punta del momento en forma de almendra, así tus uñas se verán más lindas delicadas.

Uno de los efectos que arrasó este 2023 fue el acabado "ojo de gato" | Foto: Pinterest

Uñas plateadas con rosa palo

Si buscas un diseño combinado, al plata le van muy bien varios colores como el blanco, negro y rosa palo si le quieres dar el toque girly a tus uñas. Un degradado te quedaría hermoso. Otra sugerencia para hacer tus uñas bicolor es colocarle blanco. Cualquiera de estos dos tonos realzarán el plata.

Otra sugerencia para hacer tus uñas bicolor es colocarle blanco | Foto: Pinterest

Si eres de gustos atrevidos, pide que te hagan formas en relieve | Foto: Pinterest

¿Cuáles son los colores en tendencia para uñas de Navidad?

Esta temporada destacó el verde bandera no solo en uñas, en suéteres y accesorios, el azul ocre también fue uno de los ganadores para cerrar este año. Sin embargo, hay tonos que resurgen cada diciembre, se trata del rojo y blanco, pero también hay otros que son un infalible como el plateado y el dorado.