Uñas cortas elegantes para Navidad: 7 diseños con los que te lucirás en la Noche Buena

La Navidad ya está a la vuelta de la esquina y es un buen momento para que empieces a planear tu manicura para la Noche Buena. Esta vez te traemos unas excelentes recomendaciones si prefieres usar uñas cortas pero te encanta lo elegante y sofisticado.

No hay buen look de Navidad si no está combinado con un diseño de uñas perfecto. Ya sea que prefieras colores discretos, minimalistas o decorados, te aseguramos que estas imágenes te servirán de inspo para crear el modelo que quieres para lucirte en esta temporada decembrina.

El detalle diminuto del gorro de Santa hace que no pierdan elegancia | Foto: Pinterest

Diseños de uñas para Navidad cortas y elegantes

Uñas cortas minimalistas y elegantes para Navidad

Este diseño es fabuloso para las mujeres que optan por diseños minimalistas, es decir con pocos elementos pero que se vean sofisticadas y lindas para Navidad. No olvides que el color dependerá de tu gusto pero uno de los más usados durante esta temporada es el plateado y puede ser una excelente opción.

Para gustos minimalistas pero con tendencia | Foto: Pinterest

Uñas con decoraciones navideñas elegantes

Si eres fan de las decoraciones navideñas, sí o sí debes hacerte este fenomenal diseño que además de que es hermoso, lucirá perfecto y elegante en tus manos. Este modelo combina el clásico y delineado frenchi con muñecos de jengibre y bastones de caramelo. La base es de color natural y los detalles de colocaron en color rojo.

El frenchi renovado es lo de hoy y con decoraciones navideñas se ven fenomenales | Foto: Pinterest

Uñas rojas elegantes para Navidad

Uno de los colores más sofisticados y elegantes para Noche Buena es el color rojo y definitivamente es una muy buena idea usarlo para Navidad. No importa que tengas las uñas cortitas, al contrario, este tono se verá magnífico en tus uñas y además resaltará el tono de tu piel. Puedes hacer aplicaciones en glitter o destellos para que se vean más llamativas y elegantes.

Es una gran opción combinar el rojo con el dorado | Foto: Pinterest

Uñas de Navidad en forma de regalo

Esta manicura es ideal cuando quieres que tus uñas se vean con temática navideña pero no quieres perder elegancia y discreción. El diseño con pequeños moños. simulando una caja de regalo será una romántica y linda idea que le aportarán el toque lindo a tus uñas sin tener que hacer un diseño demasiado llamativo.

De los diseños más lindos y elegantes para esta Navidad | Foto: Pinterest

Uñas de Navidad elegantes con cristales

El verde es uno de los colores que más de usa esta temporada, puedes crear diseños fantásticos con este color y lo mejor de todo es que combina muy bien con otras tonalidades. En esta idea de inspiración podrás ver que para crear un diseño elegante se usó un color muy claro con diminutas incrustaciones de cristales que por su puesto le dan el toque sofisticado que nos encanta lucir siempre en nuestras manos.

Si lo tuyo son los cristales este diseño te encantará | Foto: Pinterest

Uñas sencillas y elegantes para Navidad

Este hermoso color es un efecto satín combinado con glitter que es perfecto cuando se trata de lucir unas uñas elegantes pero al mismo tiempo seductoras y llamativas. No es necesario que le agregues ningún detalle extra, el acabado de esta manicura hace que sean más que especiales.