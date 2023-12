Zhang Yiming; el creador de TikTok y sus tres consejos para lograr lo que te propongas

En el 2016 salió a la luz TikTok una aplicación china que revolucionó el mundo de las redes sociales, pues implementó funciones como filtros, sobreponer audios, entre otras herramientas de edición, que permitieron a los usuarios crear videos cortos de manera rápida y sencilla, marcando una tendencia a nivel mundial.

La mente detrás de dicho éxito es Zhang Yiming, quien en el 2012 fundó ByteDance, una empresa encargada de crear aplicaciones de entretenimiento y comunicación. Según su fundador, TikTok fue creada con el fin de promover la creatividad de las personas.

Actualmente TikTok cuenta con más de 1,081 millones de usuarios activos

Foto: Archivo

Sigue leyendo:

Steve Jobs: tres enseñanzas que dejo sobre la vida y la muerte

Steve Wozniak, el ingeniero que fundó Apple con Steve Jobs y sus 3 consejos para alcanzar el éxito

Sin embargo, antes de triunfar Yiming atravesó por situaciones complicadas, ya que en el 2007 creó Fanfou una aplicación similar a "X", la cual fue censurada y se le obligó a darla de baja en el 2009. Pero lejos de rendirse siguió trabajando en el desarrollo de diversos proyectos hasta que logró conseguir lo que tiene hoy en día, siempre poniendo en práctica las siguientes ideas.

Deja atrás las limitaciones

Las expectativas y las etiquetas fungen como limitaciones que muchas veces no te permitirán alcanzar tu potencial.

Sigue tu propio camino, no te dejes llevar por lo que la gente espera de ti o el lugar en donde te encasillan, debes de sobresalir a tu manera, siendo siempre auténtica o auténtico.

Apunta siempre hasta lo más alto

No tengas miedo de buscar siempre lo mejor para ti, ve más allá hasta conseguir lo más alto, no te conformes con lo que has logrado, sal de tu zona de confort y no dudes de tus capacidades.

Recuerda que puedes lograr todo aquello que te propongas siempre y cuando lo hagas con determinación, sinceridad y humildad.

Siempre puedes aprender más, no te conformes con lo que ya sabes, hay todo un mundo de posibilidades

Foto: Archivo

Trabaja siempre como si fuera el primer día

Muchas veces, con el paso del tiempo las personas pierden la motivación con la que comenzaron un proyecto; sin embargo lo ideal sería dar lo mejor de ti como si fuera el primer día, piensa en que aspectos puedes mejorar y busca la manera de innovar siempre en cualquier actividad que te desenvuelvas.

¿Quién es Zhang Yiming?

Zhang Yiming nació en Fujian, China, en abril de 1983. Se graduó de la carrera de ingeniería en software por la Universidad de Nankia en el 2005.

En el 2008 trabajó brevemente para la famosa empresa Microsoft pero se salió a los pocos meses debido a que no le gustaba la forma en que manejaban las cosas dentro de dicha multinacional.

Zhang Yiming trabajo para Microsoft en el 2008

Foto: Archivo

En el 2012 fundó su propia compañía bajo el nombre de ByteDance, la cual se especializó en desarrollar aplicaciones para móviles, debido a que Yiming había entendido que los usuarios estaban optando más por el uso de teléfonos inteligentes que el de computadoras.

Actualmente tiene una fortuna que asciende a 16.200 millones de dólares, y fue considerado por la revista Time como una 100 personas más influyentes en el año 2019.