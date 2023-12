Pantalones de cuero con tenis o botas: ideas de un look sexy para tus posadas

Los leggins de piel se han vuelto una de las prendas favoritas de invierno, porque son calientitos y nos permiten estar cómodas en la época de frío, por lo que se convierten en una de las prendas perfectas para los festejos de Navidad, ya que te ayudarán a crear looks casuales con los que te verás increíble.

Esta prenda se remonta a los países nórdicos donde las bajas temperaturas orillaron a sus pobladores a crear prendas que los ayudaran a proteger su piel del frio y de las heridas que podrían causar las bajas temperaturas. Fue hasta el siglo XX que se convirtieron en una prenda de moda como hoy los conocemos y desde entonces los leggins de piel desfilan en los escaparates de las tiendas cada fin de año.

¿Cómo usar leggins de piel?

Los puedes usar con abrigos, tenis o botas. Foto: Pinterest

Los leggins efecto piel color negro son un básico de invierno por lo que si no tienes en tu armario, no es mala idea que adquieras unos para este invierno 2023, pues los veremos durante todo lo que resta de la temporada de frío. A continuación te dejamos algunas ideas para que te animes a probar alguno de estos looks en tus posadas.

Leggins con tenis

Íconos de moda y belleza como Kendal Jenner han dado ejemplo de cómo lucir estos leggins tipo piel y la verdad es que son muy versátiles y te dan un aspecto muy sexy, incluso usándolos con tenis, pues es el calzado más cómodo para usarlo en fiestas como posadas. Aquí te dejamos unas ideas de cómo usarlo con prendas de invierno como abrigos.

Lo puedes combinar con cualquier color. Foto: Pinterest

Leggins con botas de combate

Las botas de combate están en tendencia y son la combinación perfecta para usar con leggis tipo piel, te dan un aspecto muy casual y además te brindan comodidad para noches de fiesta, pero lo mejor es que te ayudan a conservar el calor en esta época de frío.

Las botas de combate no han pasado de moda. Foto: Pinterest

Leggins tipo piel con votas vaqueras

Las botas vaqueras están en tendencia en esta recta final del año, si te compraste unas estás en el momento perfecto para usarlas y qué mejor que junto a unos leggins de vinil que te harán un look muy chic para estas fiestas. Atrévete a combinarlos con suéteres navideños de colores.