Abrigos con botas: 3 estilos que te harán lucir elegante en invierno 2023

Entre las prendas predilectas para el invierno se encuentran los abrigos, pues nos ayudan a protegernos del molesto frío y además nos permiten lucir elegantes o casuales en el día a día. El invierno llegó y con él nuevas posibilidades de vestirnos o renovar nuestro guardarropa con prendas que nos hagan sentir cómodas y nos ayuden a mantenernos calientes en estas fechas en que bajan las temperaturas.

Ahí entran los abrigos, una prenda ya clásica que se popularizó en el siglo pasado; su uso nos remonta a la época medieval cuando se usaban capas de piel para proteger al cuerpo de las bajas temperaturas. Se popularizaron después de la Primera Guerra Mundial cuando bajó el precio de las telas y era posible confeccionar modelos largos que se decoraban con accesorios de pieles animales.

Fue así cuando empezó el furor por este tipo de ropa de invierno durante las décadas de los años 30 y 40. Pero su boom mundial surgió tras la Segunda Guerra Mundial, cuando Yves Saint Laurent confeccionó la gabardina, una variante al abrigo clásico, hecha con telas más accesibles que la volvieron una prenda para cualquier época del año.

Los abrigos no pasan de moda, cada año los vemos destacar. Foto: Pinterest

Si no sabes cómo lucir un abrigo en esta temporada otoño-invierno 2023, te decimos tres maneras fáciles que te harán salir de apuros y verte casual o elegante según sea la combinación de prendas que elijas. Toma en cuenta que lo más importante es que te sientas cómoda al momento de elegir prendas, pues así demostrarás seguridad.

Abrigos con jeans y botas

Los jeans son una prenda básica que nunca pasa de moda, son fáciles de combinar, cómodos, accesibles en costo y muy versátiles pues se pueden llevar tanto a la oficina como a una reunión casual, por lo que nunca pasan de moda y siempre se les puede sacar provecho, según las prendas con las que los combines. En este invierno se les puede sacar provecho con abrigos y botas.

Tanto las botas como los abrigos son prendas que vienen de maravilla en la recta final del año, ya que nos ayudan a mantener una temperatura corporal correcta y además nos hacen ver elegantes, con estilo y a la moda. En la red social Pinterest hay muchas búsquedas en torno a cómo lucir abrigos con jeans y botas negras, por lo que me di a la tarea de buscar algunos ejemplos para que sepas cómo irradiar en esta temporada otoño-invierno.

Los accesorios cuentan mucho a la hora de crear un look. Foto: Pinterest

Abrigos con tenis

La combinación de abrigos con tenis es básica, aporta un toque casual y cómodo a un look de todos los días, además te da versatilidad pues dependiendo de los accesorios que uses es como elevarás el look. Algunas especialistas en moda recomiendan que usemos accesorios como joyería todos los días, pues así tendremos una diferencia considerable. Si no tienes un abrigo en tu clóset te recomiendo que adquieras uno esta temporada, los colores que nunca pasan de moda son tres:

Café

Negro

Gris

El café es un color básico para una prenda como los abrigos. Foto: Pinterest

Abrigos estampados

Otra manera en la que puedes lucir un abrigo es elegir un modelo con tela estampada, los de cuadros son clásicos y los hay en variedad de colores y tañamos de figura, depende mucho de tu gusto personal, así puedes elegir si quieres usar cuadros pequeños, la recomendación es elegir un estampado pequeño si eres de talla grande y uno de mayor tamaño si tu talla es S, esto porque ayudará a estilizar mejor tu cuerpo. Estos abrigos suelen aportar un look muy casual y los puedes combinar con botas.