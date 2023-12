¿Cómo secar la ropa rápido en temporada de frío? 3 trucos para vencer el invierno

Las bajas temperaturas ya azotan a gran parte del país como un adelanto de lo que se vivirá durante el próximo invierno, mismo que nos obliga a extremar medidas para evitar enfermedades y mantener el cuerpo calientito a lo largo del día; sin embargo, en esta época del año también hay que tomar otras medidas en el hogar. Desde cuidados para que nuestras plantas no se mueran, hasta los trucos infalibles para lograr que la ropa se seque.

Porque incluso durante esta temporada tenemos que lavar nuestra ropa y así asegurar su limpieza, así como que olamos rico todo el tiempo; la mala noticia es que cuando el invierno llega, esta tarea se dificulta. Y es que más allá del que nuestras manos tengan contacto con el agua fría por lavar a mano o en lavadora, después los vientos el frío impiden que cada prenda se seque a la perfección.

Sigue leyendo:

3 tintes de cabello para invierno que te harán ver muy elegante y llena de vida

4 hierbas naturales que te ayudarán contra la gripe y el resfriado

Aplica estos trucos con la ropa pequeña y la grande. (Foto: Pexels)

¿Cómo secar la ropa cuando no hay sol?

Una de las preguntas más comunes en esta época del año es cómo secar la ropa cuando no hay sol, hace demasiado frío o la lluvia sorprende de un momento a otro y aunque parezca difícil de creer existen distintos trucos que se pueden aplicar desde casa. Así que toma nota y aplícalos para que puedas usar lo más rápido posible tus prendas y que además no huelan feo.

Estas son tres recomendaciones que GoTrendier compartió con El Heraldo Digital que debes de probar en esta temporada que escasea el sol para que cuides tus prendas, tanto con un correcto secado como para que no se dañen las telas.

Aprovecha las corrientes de aire de tu hogar

Puede que en el baño tengas una ventana que permita que el espacio se ventile, ese es un buen sitio para colocar algunas prendas de tal forma que no se exponen directamente a la corriente de aire frío, pero sí lo suficiente para comenzar a secarse. Ojo, no tiendas sobre lugares de uso común como sillones, pues los humedeces y no podrás ocuparlos en tu tarde de café, además a la larga, eso puede llegar a generar hongos.

Aprovecha también esos momentos en los que el sol aparece. (Foto: Pexels)

Tiende con estrategia

Puedes apoyarte de tendederos plegables o portátiles, siempre cuidando el acomodo de las prendas, es decir, de lo más pesado a lo más ligero hacia el centro; considera girar las prendas por sí es desigual el secado.

Elimina la humedad con una toalla seca

Coloca en el centro de la toalla alguna prenda pequeña que desees secar como ropa interior o medias, también aquella que te urge tener limpia, presiona y así te ayudará a eliminar mayor humedad, puedes concluir el ciclo con un planchado, que no sólo eliminará las arrugas con mayor facilidad, sino que puede ayudar a terminar de secar la prenda.

¿Cómo hacer que la ropa se seque más rápido?

Para no aumentar la cifra de contaminación de las secadoras por temporada siempre es recomendable lavar temprano para aprovechar los rayos del sol que lleguen a salir, pero si no puedes prescindir de ella considera tener ciclos más cortos con menos ropa para mediar el consumo, limpia el filtro por uso para maximizar la circulación de la ropa y con ello secar mucho más rápido las prendas.