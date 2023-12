4 plantas para macetas colgantes que son fáciles de cuidar y quedarán perfecto al interior de tu casa

Decorar con plantas se ha vuelto una práctica común por muchas personas, debido a que le da un estilo natural y purifican el ambiente. Si tu también te quieres unir al grupo que le encanta la vegetación adentro de tu hogar, ahora te mostramos la opción de las macetas colgantes, las cuales son una alternativa para los espacios reducidos.

Las macetas que caen desde el techo son una opción muy buena si no tienes espacio en el suelo, mesas, muebles o estantes de tu casa, asimismo, le dan dinamismo y dan una percepción de naturalidad en la casa. No obstante, hay que saber elegir muy bien que timo de plantas, pues no todas las especies y tipos son ideales para interiores.

El rosario de corazones es una de las plantas que puedes poner para decorar Foto: Pinterest

Estas son las plantas colgantes para el interior de la casa

Para este tipo de maceta, lo que recomiendan los expertos en interiorismo es utilizar plantas colgantes, las cuales tienen hojas que caen de manera sutil, algunas crecen tanto que llegan a tocar el piso, o bien, se enredan por diferentes espacios de la casa, dando un aspecto bohemio, natural y muy lindo, que seguramente hará que tenga un estilo totalmente renovado a tu hogar.

La Hiedra también puede crecer hacia abajo Pinterst @Plantmecl

Cinta : la planta de nombre científico Chlorophytum comosum, es una de las más populares para colgar en la casa, debido a que es muy hermosa por sus colores verdes y blancos. Además, es muy fácil de cuidar, ya que solo necesita que está húmeda, luz parcial y riego moderado cada semana.

: la planta de nombre científico Chlorophytum comosum, es una de las más populares para colgar en la casa, debido a que es muy hermosa por sus colores verdes y blancos. Además, es muy fácil de cuidar, ya que solo necesita que está húmeda, luz parcial y riego moderado cada semana. Rosario de corazones : esta es una enredadera y trepadora subtropical que llama mucho la atención debido a sus hojas que parecen de corazón. La planta necesita abono mensual de abril a septiembre, mientras que requiere de un riego moderado, una ubicación elevada y tierra de cactus.

: esta es una enredadera y trepadora subtropical que llama mucho la atención debido a sus hojas que parecen de corazón. La planta necesita abono mensual de abril a septiembre, mientras que requiere de un riego moderado, una ubicación elevada y tierra de cactus. Hiedra : esta es una especie que puedes utilizar como rastrera o trepadora, dependiendo de qué tanto dejes crecer sus hojas. No hay que dejarla en sol directo, necesita riego moderado y drenaje de grava o arcilla.

: esta es una especie que puedes utilizar como rastrera o trepadora, dependiendo de qué tanto dejes crecer sus hojas. No hay que dejarla en sol directo, necesita riego moderado y drenaje de grava o arcilla. Flor de cera: esta planta exótica proveniente de Asia y Australia es muy llamativa debido a sus flores. Para que los brotes alcancen varios metros de largo, es necesario que este en una temperatura media de 18 a 25 ºC y un lugar luminoso y cálido.