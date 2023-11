¿Quieres mantenerte activo en la oficina? Solo necesitas una silla para hacer estos ejercicios

Los estilos de vida sedentarios y las largas jornadas en la oficina suelen ser los pretextos comunes a los que muchas personas se aferran para no mover los músculos de su cuerpo, aunque esto puede ser un factor que favorezca la aparición de algunas enfermedades.

Para evitarlo, el Sistema de Salud del Reino Unido propone una serie de ejercicios que puedes realizar de manera sencilla, prácticamente sin moverte de tu silla y en muy poco tiempo, los cuales le permiten a tus músculos estirarse adecuadamente.

“Estos sencillos ejercicios pueden ser hechos en casa y te permiten mejorar tu movilidad y prevenir caídas. No te preocupes si no has hecho ejercicio en un buen tiempo, estas rutinas son suaves y sencillas de hacer”, detalla la página del gobierno británico.

Si quieres hacerlos, todo lo que necesitas es una silla firme, de preferencia sin rueditas ni descansabrazos, para que puedas tener el espacio suficiente para realizarlo sin obstáculos físicos. En todos los casos, se recomienda realizarlo por cinco ocasiones.

Marcha de cadera

Con esta sencilla rutina vas a fortalecer caderas y muslos. Siéntate erguido sobre la silla, toma con las manos los costados de la misma y levanta una pierna a la vez hasta donde te sientas cómodo. Inicia lentamente, manteniendo tu posición por cinco segundos antes de levantar la otra pierna.

Estiramientos de tobillo

Aunque parezca fácil, con esta rutina puedes evitar la formación de coágulos. Siéntate de forma cómoda en la silla y estira tu pierna izquierda lo más que puedas, mientras mantienes la otra pierna en el piso. Estira la punta de los dedos de tu pie lo más que puedas y luego flexiona en sentido contrario. Haz lo mismo con la otra pierna.

Este ejercicio te puede ayudar a prevenir la aparición de coágulos. Foto: NHS

Giros de tren superior

Este ejercicio es ideal para mejorar tu equilibrio. Con los pies bien firmes en el suelo, siéntate con la espalda erguida y un poco alejada del respaldo, lleva tus manos hacia el hombro contrario, como dándote un abrazo, y gira hacia la izquierda sin mover las caderas. Mantén la postura por 5 segundos y da un giro al lado contrario.

Estiramientos de brazos

Para este ejercicio vas a necesitar un poco de espacio, pero vale la pena para que fortalezcas tu espalda. Siéntate erguido y con los brazos a los costados, luego, levántalos hasta la altura de tus hombros, con las palmas hacia el frente y bájalos de nuevo; ahora, súbelos totalmente hasta la altura de tu cabeza. Intenta inhalar mientras subes los brazos y exhalar cuando los bajes para agregarle un toque de relajación.

Con esta rutina, le darás descanso a tu espalda y la fortalecerás. Foto: NHS

Estiramiento de pecho

Siéntate erguido y un poco separado del respaldo de la silla. Echa hacia atrás y hacia abajo los hombros y estira tus brazos hacia abajo, con las palmas abiertas. Después, empuja tu pecho hacia el frente y arriba y mantén esta posición por entre 5 y 10 segundos antes de volver a la postura original.