Estas son las razas de perros pequeñas ideales para proteger tu casa

Los perros más hogareños también son fieles protectores de sus familias y de la casa, son los llamados perros guardianes. Vale señalar que esta clase de caninos tienen un carácter y una personalidad muy concretas, y entre sus valores dominantes se encuentran la lealtad, fortaleza e inteligencia. Hemos seleccionado algunas de las mejores razas de perros pequeñas ideales para ser guardianes.

Los perros pequeños también son guardianes de tu hogar

Las razas pequeñas también pueden espantar a intrusos o extraños con su ladrido imparable y su estado de alerta constante. Es el caso del pinscher miniatura, considerado uno de los más rápidos, de naturaleza resuelta y seguro. Estos perros son muy territoriales y lo demuestran ladrando estruendosamente. A veces incluso, pueden llegar a darle la espalda al intruso y empezar a patearlo con sus patas traseras.

El chihuahua posee un ladrido nervioso. Fuente: Pinterest

En el caso del chihuahua, su temperamento depende exclusivamente de la genética de sus padres. Algunos perros de esta raza son muy tímidos, aunque la mayoría son seguros y enérgicos. Su carácter nervioso hace que empiecen a ladrar excesivamente cuando ven a un extraño. Vale resaltar que su ladrido es tan nervioso, que es difícil de corregir con adiestramiento.

Ya sea un border terrier, un westie, un jack russell o un yorkie, a todos los terriers les encanta ladrar como si no hubiera un mañana. A pesar de ser razas pequeñas, son valientes y fuertes. Los terrier han sido criados para ladrar, su naturaleza es obstinada y están en constante alerta. Por más de que sea beneficioso en ciertos momentos, a veces el carácter ruidoso de estos perritos puede ser molesto. La única forma de corregir este hábito es mediante el adiestramiento profesional.

A los terriers les encanta ladras, son valientes y fuertes.

Existen varias razas de ejemplares pequeños que son guardianes de tu hogar, tales como, Daschmund, Boston Terrier, Bulldog francés. Este último ejemplar no camina demasiado porque se agita y no resiste los largos paseos, por lo que caminar muy lento y pocas veces al día le ayuda a estar bien físicamente. Mantiene una relación cariñosa y tranquila con sus humanos, y no es casi de ladrar tanto, a menos que lo vea necesario si la situación lo amerita.