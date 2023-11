¿Harto del arenero? Este material es la mejor alternativa a las arenas para gato

Aunque ames con locura a tu gato, una de las cosas que apasionan menos a los dueños de los michis es el arenero. La limpieza y su mantenimiento son duras tareas que se convierten en un pequeño precio qué pagar por tener a las mejores mascotas del mundo en nuestras vidas.

Al ser considerada un desecho, la viruta suele ser muy económica. Foto: Wikimedia Commons

Si bien existen numerosas alternativas en el mercado, las arenas hechas de sílice suelen tener algunos inconvenientes. Las arcillas suelen extraerse de minas poco ecológicas, sus componentes pueden ser tóxicos para algunos gatitos y suelen soltar polvo que vuela por toda tu casa.

Pero hay buenas noticias. Una alternativa completamente biodegradable, económica y amigable con el medio ambiente, puesto que incluso es compostable, es el uso de virutas de madera en lugar de arena.

¿Cuáles son las ventajas de usar virutas en lugar de arena?

A diferencia de las mayorías de arenas comerciales, las virutas suelen ser subproductos de la fabricación de muebles y otros productos de madera, por lo que es muy económico conseguirlas en madererías y talleres.

Al ser más ligeras que la arena, las virutas son mucho más sencillas de cargar y puedes adquirir más por un precio bajo. Además, se puede almacenar en botes o bolsas por mucho tiempo, sin que se haga grumos.

Algunas empresas venden virutas compactadas que funcionan igual que la arena. Foto: Pexels

Uno de los inconvenientes reportados es que, a diferencia de algunas arenas comerciales que tienen alguna esencia para enmascarar el aroma propio de los desechos, las virutas naturalmente no lo tienen. Sin embargo, si éstas provienen de árboles como pinos o cedros, tendrán un buen aroma de forma natural, por lo que incluso cuida la salud de tu gatito.

En condiciones normales, tampoco tienen poder aglutinante, por lo que el cambio del arenero deberá ser completo en casi cada ocasión. Sin embargo, en casas con hasta tres michis, una bandeja se puede cambiar sin problema cada cinco días.

¿Aserrín o viruta?

Una de las principales dudas es el tamaño óptimo para su uso en los areneros. Mientras el aserrín es el producto fino que sale de las madererías, las virutas tienen un mayor tamaño y son lo mejor para usarlas en lugar de arena.

No obstante, debes tomar en cuenta que estas virutas no deben ser muy grandes, puesto que no podrán ser empleadas por los michis. Un tamaño medio es el ideal por su poder de absorción.

¿Cómo preparar la viruta para el arenero?

El proceso es relativamente sencillo: luego de comprar el aserrín en la maderería, hay que quitar los pedazos más grandes de madera y, aunque se puede usar directamente de esta manera, hay algunos pasos que mejoran su uso.

Uno de ellos es sanitizarlas. Puedes extenderlas en una charola y ponerlas en el horno por unos tres minutos, para eliminar cualquier parásito o larvas de mosca u otros insectos, o utilizar una mezcla de agua con jabón y dejarlas secar.

La viruta es una alternativa compostable a la arena. Foto: PxHere

También es buena idea agregar un poco de bicarbonato de sodio para combatir los olores y que, ahora sí, se convierta en la alternativa favorita de tu michi.

Desecharla es también sencillo, pues el proceso es exactamente igual que el de la arena, solo que en este caso es completamente biodegradable y amigable con el medio ambiente.