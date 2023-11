Logra el outfit perfecto de Mía Colucci para los conciertos de RBD por menos de 500 pesos

El personaje de Mía Colucci posicionó a Anahí como la reina indiscutible de las telenovelas juveniles en 2006.

Mía Colucci se convirtió en más que un personaje de telenovela, es una reina absoluta del estilo y de la moda que miles de jovencitas imitaron durante los años en que RBD estuvo de gira.

Sin duda alguna, Anahí es el ejemplo perfecto de lo que es ser una estrella juvenil en México. La actriz que empezó desde muy pequeña en el mundo de la televisión en México, consolidó su reinado con 'Rebelde'. A pesar de que como ella misma confesó, los ejecutivos de la televisora no querían que fuera la protagonista de la telenovela, Ani logró ganarse el papel de Mía Colucci y lo hizo suyo.

Su interpretación de la millonaria, caprichosa y simpática Mía Colucci le valió millones de fans alrededor de México y América Latina, ansiosas por verse y hablar igual que la 'niña fresa' de las Lomas. Con sus estrellas en la frente, su vestuario rosa y su cabello planchado, dictó la moda en el país.

Hoy, con el regreso de RBD a los escenarios, los asistentes al concierto quieren ir vestidos como sus ídolos de la agrupación de pop mexicana; y si tú eres team Mía Colucci, aquí te decimos cómo lograr el outfit y triunfar sin gastar tanto dinero.

Anahí triunfó como Mía Colucci en Rebelde

Outfit de Mía Colucci: ¿Qué piezas básicas necesitas?

1. Estrellas para la frente: El elemento icónico de Mía Colucci lo puedes conseguir en la papelería de la esquina por aproxidamantete $15 pesos la plantilla. También las encuentras en Office Depot por $17 pesos o en Soriana por $15 pesos.

Estrellas para la frente estilo Mía Colucci en Office Depot

No solo son las opciones económicas, también las plantillas incluyen más de 50 piezas de estrellas para la frente para que las uses como más te guste o para que las compartas con tus amigos.

Plantilla de stickers para la frente en Soriana

2. Minifalda: Puedes usar una falda que ya tengas en tu clóset o acudir a una de las pacas en la CDMX que venden ropa a precios muy baratos, y podrías conseguirla en máximo $100 pesos.

Aunque si lo tuyo no es la ropa de paca, puedes conseguir varios estilos de minifalda en aproximadamente 300 pesos en la página de Amazon México.

Minifaldas estilo Mía Colucci en Amazon México

3. Sombrero rosa estilo vaquero de Anahí: Un clásico del video 'Sálvame' que se puso de moda en el 2006. Lo consigues en Amazon México por $100 pesos.

Sombrero Rosa estilo Mía Colucci

4. Crop Top u ombliguera. Esta pieza no tiene falla, seguro tieneas una en tu clóset y si no, puedes cortar una playera que ya no uses y darle un nuevo própósito para terminar de armar tu outfit de Mía Colucci para los conciertos de RBD en México. Sigue este tutotial.