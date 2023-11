¿Amas a los perros, a los gatos o a ambos? Esto revela de tu personalidad

Hay muchas personas que por diversos prejuicios sociales han preferido tener en casa perros en vez de gatos, consideran que su orina es más concentrada y, por lo tanto, más difícil de disimular, también afirman, por desconocimiento, que los gatos negros son de mala suerte, mientras que hay otros que prefieren a los michis porque creen que son más independientes, en fin, ideas van y vienen al respecto.

Sin embargo, recientemente se hizo un estudio que muestra cuáles son las diferencias de personalidad entre quienes aman a los perros y quienes prefieren, sin lugar a dudas, a los gatos. Aquí te contamos lo que esa investigación reveló sobre los dos tipos de animales preferidos para tener en casa.

¿Tú a qué animalito prefieres de compañía? Foto: Pixabay

¿Qué rasgos de personalidad tienen quienes prefieren a los perros y a los gatos?

De acuerdo con una publicación de Nathional Geographic España, varias universidades de Estados Unidos formaron un grupo de investigación con el fin de realizar un estudio en el que participaron cientos de estudiantes, en él se les solicitó que respondieran con una escala del 1 al 5 si para saber si se identificaban como personas de gatos o de perros. Si seleccionaban un 4 para alguna de estas dos preguntas, se les derivaba a un determinado grupo, y los que elegían la misma escala eran descartados del estudio.

Tras este primer filtro, 352 quedaron en el grupo de quienes prefieren a los perros, mientras que 66 personas para las que se inclinaba por los gatos, y 42 más ya no participaron. Fue así que de un total de 418 participantes, el 85% se inclinó por los canes. Cabe señalar que esto se debe a que en más del 80% de los casos, convivieron con esa mascota durante su infancia.

Los resultados del estudio demuestran que los amantes de los perros son más sociables. Foto: Pixabay

¿Qué reveló el estudio?

Luego de realizarles otra serie de preguntas para identificar sus rasgos de personalidad se obtuvieron los siguientes resultados:

1. Quienes prefieren a los perros son personas más extrovertidas, cálidas y procuran respetar las reglas.

2. Quienes prefieren a los gatos, son más creativos, autosuficientes y abiertos de mente.

Esto de algún modo confirmaría otra de las creencias populares que se tiene respecto a que los perros tienen una mayor necesidad de socialización y en ese sentido, por lo que las personas más introvertidas, procurarán tener de mascota a un gato. Por otro lado, las personas que aman a los michis, obtuvieron resultados más altos en las pruebas de razonamiento lógico.

Esto mostraría que las personas más intelectuales prefieren tener un gato en casa, pues tienden a ser más solitarias, serias, independientes y creativas, en tanto que quienes adoran a los perritos son más prácticas, cálidas, extrovertidas, sociables, expresivas, y con más habilidades para estar en un grupo. No obstante, no hay que olvidar que este estudio se realizó en Estados Unidos, por lo que no es representativo de otros países o culturas.