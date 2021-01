Perros vs gatos ¿Cuál es la mejor mascota, según el lugar donde vives?

Sin duda alguna, para cada dueño, el mejor animal del mundo es su mascota, o al menos así debería de ser. Sin embargo, hay una pregunta que siempre está en el aire: ¿Perros o gatos? y es que esta pregunta algunos la hacemos incluso para saber qué tan afines podemos ser con otras personas, porque hay que decirlo: De esa elección dependen varias características de la personalidad del humano.

¿Por qué? Porque elegir una mascota, no es como elegir un mueble, tienen que ver muchísimas cosas como la personalidad, el espacio, tiempo y dinero que vamos a invertir en su cuidado y convivencia. Por eso, antes de pasar "al grano" te sugerimos que tomes en cuenta estos aspectos.

Personalidad. Si eres activo, alegre y te gusta el deporte, un perro puede ser una buena opción, pero si eres alguien tranquilo, que le gusta el silencio y la calma, tu opción es un gato, pues son más serenos y poco activos.

Espacio. Debes pensar en la comodidad del animal. Mientras que a un gato no le importan mucho los espacios siempre que tenga el suyo propio dentro de la casa, el perro sí que necesita de más espacio para poder jugar y moverse. Medítalo bien, puede que si ti casa es muy pequeña, lo mejor sea un gato.

Tiempo. Esto debe ser una de tus prioridades cuando tengas que elegir mascotas. Valora el tiempo que debes y puedes dedicarle al animal. Tener un perro requiere tiempo para salir a jugar, a pasear, y siempre debes encontrar un hueco para él. Si no lo tienes un gato es la mejor opción porque ellos no necesitan demasiada atención y con frecuencia, juegan solos.

Dinero. No puedes y no debes comprar o adoptar una mascota si no pretendes cumplir con sus necesidades básicas. No solo es tenerlo, es cuidar de él y eso implica unos gastos que debes contemplar. Un perro siempre es un poco más caro, por su tamaño.

Perros Vs gatos

Si ya contemplaste todos estos aspectos, ahora sí viene lo bueno: PERROS VS GATOS

Convivencia con niños

Perro: Son buenos compañeros para los niños

Gato: Suelen ser poco pacientes

Necesidad de afecto

Perro: Crean dependencia emocional con sus dueños

Gato: Son más despegados de sus dueños

Ruido

Perro: Son bastante ruidosos

Gato: Transmiten tranquilidad gracias a su ronroneo,que es de los pocos ruidos que hacen.

Limpieza

Perro: Suelen ser desordenados

Gato: Son extremadamente limpios

Viajes

Perros: Exigen mayor atención

Gatos: Son individualistas y no exigen demasiada atención; Puedes dejarles en casa varios días sólos sin ningún problema

Gastos

Perros: Requieren de más espacio en el hogar

Gatos: Su manutención y cuidados son más económicos

¿Te gustan los 2? Más vale que los tengas desde pequeños si quieres que convivan juntos, de lo contrario, conocerás el significado de la frase "Andan como perros y gatos".