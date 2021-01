¿Te gustan los gatos pero te dan alergia? Estas razas son las indicadas para ti 

Al momento de tratar con gatos, estos tiernos y traviesos animales, muchas personas pueden resultar alérgicas a ellas, por lo que solo pueden verlos en fotos o videos en internet.

Y es que la alergia a los gatos es de las más comunes de las personas que quieren o tienen mascotas, ya sea por su pelaje, orina o saliva, entre las más comunes.

Al respecto de las alergias, los expertos señalan que el problema no radica en el pelaje o saliva, si no en una proteína que sueltan y que se adhiere a estas dos partes de los felinos, lo cual provoca serias reacciones en los humanos.

Lo bueno para todos los amantes de los gatos, es que existen ciertas razas de gatos que se consideran hipoalergénicas, las cuales te mencionamos a continuación.

Gato azul ruso

Foto: Especial

Este gato tierno, juguetón y además inteligente gato, es uno de los ideales para aquellas personas que tienen alergias, pues no produce alérgenos como otras razas lo hacen.

Lo anterior debido al pelaje muy tupido que tienen, que ha sido considerado como uno de los más hipoalergénicos que existen entre estos animales.

Gato siberiano

Foto: Especial

Aunque se podría dudar de que sean hipoalergénicos debido a su abundante pelaje, lo cierto es que esta raza de michis no produce tanta proteína como la que mencionamos anteriormente, pero no es 100 por ciento hipoalergénicos aunque sí puede ayudar para aquellas personas que no sean tan sensibles.

Gato devon rex

Al igual que el felino anterior, esta raza produce menos proteína y su pelaje es muy corto, lo cual lo hace una excelente raza para tener como mascota, pero una advertencia es que tus muebles y hogar tendrán sus pelitos por todos lados.

Foto: Especial

Gato libanes

Pocos cuidados, poca producción de alérgenos, juguetones y cariñosos son las características de estos felinos, que los hacen ideales como mascotas para aquellas personas alérgicas, pese a que tienen un largo pelaje, no deben preocuparse de estornudar a cada rato.

Foto: Especial