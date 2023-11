Las palabra precisas que debes decir a tus perros para hacerlos felices y demostrarles tu amor

Los perros tienen una forma de relacionarse muy diferente a la de los humanos, es por ello que nuestro lenguaje puede llegar a no ser del todo comprensible para los lomitos, quienes prefieren las caricias y el tiempo de calidad, pero a pesar de que las palabras no son su forma esencial para expresarse, seguramente has notado que existen algunas que los emocionan a niveles impresionantes y gracias a ello se han hecho algunos estudios que revelan cuáles son.

Un estudio revela cuáles son las palabras favoritas de los perros

Es un hecho que cada mascota es única, lo que significa que algunas expresiones pueden emocionar a unos mientras que otros simplemente no las comprenden, no obstante, según un estudio llevado a cabo por el sitio OnBuy, logró identificar palabras que provocan una respuesta alegre en los perros, manifestada a través de movimientos de la cola. Aunque en un principio podría parecer una simple coincidencia, la investigación arrojó datos muy interesantes.

Estas son las palabras que probablemente tu perro ame con locura.

Fotografía: Captura de pantalla/OnBuy.

Estas expresiones pueden ser incorporadas en la comunicación con tus mascotas, y al hacerlo, podrás verificar la notable diferencia en la emoción que experimentan en comparación con otras palabras cotidianas, las palabras traducidas al español son:

Paseo

Cena/Comida/Comer

Premio

Ve por él

Búscalo

Juguete/Trae tu juguete

Buen chico/chica

¡¿Qué es eso?!

Su nombre

Encuéntralo

Galleta

Pata

¡Ven!

¡Habla!/¡Ladra!

¡Vamos a salir!

Vamos a casa

Los propietarios de perros seguramente habrán notado la presencia de ciertas palabras que sus mascotas reciben con entusiasmo.

Fotografía: Freepik.

¿Cómo realizaron el estudio?

En una investigación exhaustiva, se encuestó a 4 mil 389 dueños de mascotas en todo el Reino Unido, después se recopilaron todas las respuestas obtenidas para identificar las frases que sus lomitos preferían; una vez superada esta etapa, se incluyeron 60 perros de diversas razas, tamaños y edades en donde se llevó a cabo un seguimiento meticuloso de la frecuencia cardíaca de cada perro al mencionar las frases identificadas como las más comunes en la encuesta inicial.

La diversidad en las razas, tamaños y edades de los perros involucrados en el estudio garantiza una representación más completa de las preferencias y respuestas emocionales en el mundo canino.

Fotografía: Freepik.

Gracias a esto se identificó cuáles palabras y frases tenían el impacto más positivo en la frecuencia cardiaca de los perros, considerando su ritmo cardíaco en reposo establecido en 115 latidos por minuto (BPM); los resultados proporcionaron una perspectiva detallada sobre las expresiones que inducen la mayor felicidad en los lomitos, brindando una comprensión más profunda de la conexión entre el lenguaje humano y la respuesta emocional de los perros. Estos hallazgos no solo enriquecen nuestro entendimiento sobre la comunicación con los animales, sino que también ofrecen pautas prácticas para mejorar la interacción y la relación entre los dueños y sus fieles compañeros.