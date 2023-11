Conoce cuáles son las situaciones en las que jamás debes teñirte el cabello

Muchas personas utilizan el tinte en diferentes momentos de su vida, a pesar de saber de que conlleva algunos riesgos. Suele ocurrir que el cabello se reseca y es cada vez más sensible. Es importante destacar que en la actualidad, a través de la coloración muchos deciden ocultar las canas o también cambiar de look. El pelo teñido se vuelve más frágil, más sensible, suele resecarse y ponerse áspero y es por ese motivo, que debe realizarse algunos cuidados básicos.

El principal problema del cabello teñido es la deshidratación. Aún las mujeres que tiene cabello graso pueden notar que su pelo se reseca más. El resultado es una melena seca, áspera y sin brillo. Es por eso que una de las claves para cuidarlo y evitar que se dañe es mantenerlo hidratado. Algunos especialistas sostienen que si se puede evitar los tintes, ya sean químicos o naturales, siempre será más saludable para nuestra melena. Sin embargo, hay situaciones en las que no se debe teñir el pelo.

Te desvelamos en qué casos debes evitar teñirte el cabello.

Fuente: Freepik

Casos en los que no teñirse

Desde la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética (STANPA) señalan que para la coloración capilar se emplean los tintes capilares y los decolorantes. Algunos dermatólogos aconsejan evitarlos en el pelo en determinados casos. Si eres alérgica al tinte, así como en procesos inflamatorios del cuero cabelludo (psoriasis, dermatitis seborreica, por ejemplo), así como en el embarazo. Se ha informado sobre un estudio epidemiológico realizado en Brasil que demostró una incidencia mayor de leucemia en menores de dos años cuyas madres se habían teñido el pelo en el embarazo.

vale la pena señalar que las reacciones alérgicas a los tintes son raras, pero no imposibles. Es de gran ayuda hacerse una prueba la primera vez que te tiñas el cabello o cuando cambias de color. Algunos aconsejan realizarla siempre ante de cada aplicación.

Antes de teñirte por primera vez, es aconsejable hacer una prueba para saber si eres alérgicas.

Fuente: Freepik

La relación que existe entre teñirse el pelo y la calvicie es falsa, ya que los tintes no tienen capacidad de dañar la raíz del folículo piloso. Sin embargo, los especialistas indican que la coloración no se recomienda en casos como la psoriasis o la dermatitis seborreica, así como en otras alopecias inflamatorias en fase activa. Ello es, porque al empeorar la dermatosis empeorara la alopecia causada por ésta.