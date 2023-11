Receta fácil y rápida para preparar un panqué marmoleado sin horno ni batidora y disfrutar del domingo

¿Se te antoja comer un delicioso panqué hecho en casa? Aquí te contamos cómo prepararlo, es muy fácily solo necesitas algunos ingredientes y puedes cocinarlo en unos minutos. No hay nada mejor que un esponjocito postre hecho por ti mismo, solo tienes que seguir estos sencillos pasos y la mejor parte es que este postre se adapta a ti, ya sea que prefieras el horno, baño maría, batidora o licuadora.

No hay mejor domingo que disfrutarlo con un rico platillo, y si después de la comida no tienes idea de qué preparar y no quieres encender el horno para hacer algo, hay decenas de recetas muy sencillas y fáciles de hacer sin usar este electrodoméstico, lo único que necesitas es tu estufa y mucha creatividad.

Receta de Panqué de queso marmoleado

Para acompañar tu tarde, puedes comerte este panqué de queso con café de olla e incluso un atole de avena o arroz con leche. Lo mejor de todo es que solo necesitas tu licuadora y no habrá necesidad de prender el horno.

En solo 45 minutos podrás elaborar este delicioso postre en el que únicamente necesitarás siete ingredientes muy fáciles de conseguir (o que seguramente ya tienes en la cocina) y rinde para ocho personas.

Ingredientes:

200 gr de harina de trigo

150 gr de chocolate derretido a baño maría

4 huevos

3 paquetes de queso crema (190 g c/u)

1 lata leche condensada

1 cda de esencia de vainilla

1 cdita de polvo para hornear

1 molde para panqué o para rosca

Puedes omitir el chocolate si no deseas que esté marmoleado | Foto: Pexels

Preparación

Corta el queso crema en cubos y agrégalo a la licuadora, es importante que estén a temperatura ambiente. Vierte la leche condensada y mezcla unos segundos hasta que la mezcla quede homogénea agrega los huevos, la esencia de vainilla y dejar reposar unos instantes dentro de la licuadora. Esta mezcla deberás dividirla en dos partes iguales, a una le vas a agregar el chocolate derretido en baño maría y a la otra no. En otro recipiente, mezcla la harina de trigo y el polvo para hornear, una vez que hayan quedado integrados, vierte poco a poco la mitad de la mezcla principal que no tiene chocolate. Engrasa el molde para panqué o para rosca con mantequilla o aceite vegetal. Vierte la la masa sin chocolate sobre el recipiente y posteriormente coloca la mezcla de chocolate, en espiral. Finalmente, tapa con papel aluminio y cocina a baño maría en la estufa durante 40 o 50 minutos a fuego medio-bajo, para revisar que haya quedado listo puedes introducir un palillo, si sale totalmente seco es que ya está listo. Desmolda con mucho cuidado y listo.

Introduce un palillo en el molde para verificar si está listo | Foto: Pexels

¿Los postres quedan igual si los hago en baño maría o en horno?

La consistencia es la misma y el tiempo de preparación es muy similar, así que no te preocupes si no tienes horno o no quieres encenderlo pero quieres hacer un postre delicioso, utiliza la técnica de baño maría. Solo necesitas cocinar a fuego medio para que no se queme y sigue el tiempo que indique tu preparación.

¿Qué es el baño maría?

El baño maría es un método que se utiliza en la cocina para calentar, hornear o derretir preparados que son delicados y que usando otra técnica, podrían quemarse o evaporarse. Para hacerlo, debes utilizar dos recipientes, uno más grande que el otro.

Puedes hacer el postre en horno o a baño maría | Foto: Pexels

El de mayor tamaño se llena con agua, que se calienta sobre sobre la estufa y el pequeño se acomoda sobre el agua, al hacerlo de esta manera se transfiere el calor a la olla de menor tamaño pero sin exponerlo al fuego directamente.