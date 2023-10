Día de llevar chocolates a la oficina: la práctica que te traerá grandes beneficios

El chocolate es una de las delicias culinarias más populares de todo el mundo, pues su variedad y sabor hace que miles de personas lo amen. Faltan pretextos para regalar chocolates o para conmemorar su día, y es que a pesar de que tiene su día mundial en el calendario, hay otra fecha para festejar y es en la oficina, así que no olvides llevar este presente alguno de tus compañeros o simplemente degusta uno frente a tu computadora.

Este 20 de octubre de 2023 se celebra el Día del chocolate en la oficina, así como lo lees. Y aunque no hay un antecedente exacto que explique dónde comenzó esta deliciosa tradición, hoy en día países como Estados Unidos y México han comenzado a celebrarlo. Este día es perfecto que comas 1, 2, 3 o los chocolates que se te antojen para que no pase desapercibido el día.

No olvides llevar un chocolate a tu oficina para compartir o regalar | Foto: Pixabay

¿En qué consiste el Día del Chocolate en la oficina?

Este día los superiores pueden permitir a sus empleados degustar de un rico y delicioso chocolate desde su cubículo u oficina. Y no hay límite ni horario para comerlo, puede ser al inicio de la jornada laboral o al finalizar, no importa cuántos te comas siempre y cuando los disfrutes, aunque recuerda que debe ser con medida, porque no queremos que en pleno trabajo te sientas mal de tu estómago.

Los chocolates se disfrutan mejor en la oficina | Foto: Pixabay

¿Cómo celebrar el día de la oficina?

Lo mejor que puedes hacer para conmemorar este día es regalando chocolates en tu oficina, así que si aún no has llegado tienes oportunidad de pasar a la dulcería para llevar a tu mejor compañero o compañera un rico chocolate, te sugerimos buscar variedad de ellos, puede ser uno blanco, uno amargo y uno con nueces o almendras, no hay quién se pueda resistir a ellos.

Otra forma de celebrar, aunque esto probablemente ya sería para el 2024 sería haciendo un intercambio de chocolates con tus compañeros de oficina. Pueden hacer una lista con el nombre de cada integrante del intercambio para que especifiquen cuál es el tipo de chocolate que más les gusta.

Pueden hacer un intercambio de chocolates el próximo año | Foto: Pixabay

Dia mundial del chocolate

El 13 de septiembre se festeja en todo el planeta Tierra una fecha muy especial para los amantes del cacao: el Día Mundial del Chocolate. Es un alimento que además de ser increíble y sabe delicioso también forma parte de nuestra dieta y tiene muchos beneficios para nuestra salud cuando se come con medida.

Beneficios de comer chocolate

Como lo mencionamos arriba, hay una serie de beneficios para la salud, entre ellos: incrementa la actividad antioxidante, previene el envejecimiento prematuro de las células, disminuye el colesterol malo, reduce el riesgo de formación de trombos.

¿Por qué el 13 de septiembre es el día del chocolate?

Hay diversas razones, y no se le atribuye solo a alguna de ellas, pues el 13 de septiembre se conmemora el nacimiento del escritor Roald Dahl, quien escribió la popular novela Charlie y la fábrica de chocolate. A su vez, este día también es el cumpleaños de Milton S. Hershey, un famoso confitero que fundó la compañía que lleva su apellido: Hershey's, una de las compañías chocolateras más grandes del mundo.

En el mundo se celebra el día del chocolate el 13 septiembre | Foto: Pixabay

¿Cuándo es el día del Chocolate en México?

México es uno de los mayores productores de chocolate, cada año elabora alrededor de 28 mil toneladas al año de cacao, por lo que el Día Internacional del Chocolate no puede pasar desapercibido y desde 1995 se celebra cada 13 de septiembre, resulta fundamental celebrar y reconocer su valor.

SIGUE LEYENDO

Contén el parpadeo antes de conocer el impactante efecto de poner papel de aluminio en tu lavadora

Estreñimiento: la bebida natural para ir al baño rápido y bajar la inflamación