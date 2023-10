10 canciones que reducen el estrés y la ansiedad, según la ciencia

La música tiene efectos muy positivos en nuestra vida, más allá de ponernos de buenas o ambientar alguna fiesta, hay melodías que incluso nos ayudan a nuestra salud. En el mundo existen miles o incluso millones de estilos musicales ideales para cualquier gusto, por eso es que a todas las personas les gusta la música, porque hay siempre habrá una canción perfecta para ellos.

Los seres humanos necesitamos gozar de salud física y mental para tener una vida sana, sobre todo necesitamos estar bien a niveles emocionales especialmente hoy en día, cuando el ritmo de los días son acelerados e incluso a veces estresantes llegando a sentir ansiedad. Para ello la ciencia ha jugado a nuestro favor y encontró las 10 canciones que pueden reducir considerablemente los niveles de ansiedad.

Si estás sintiendo ansiedad o estrés tienes que agregar estas canciones a tu playlist | Foto: Pexels

¿Cuál es la mejor música para calmar la ansiedad?

El neuropsicólogo David Lewis-Hodgson, director de la consultora de investigación independiente Mindlab International, realizó una investigación hasta encontrar qué canciones son las mejores para ayudarnos a sentirnos mejor y reducir la ansiedad. Así que si estás atravesando por alguno de estos síntomas estos temas te pueden ayudar para mejorar tu estado de ánimo.

Para encontrar las canciones, el doctor David Lewis-Hodgson requirió de un experimento, reunió a un grupo de personas, quienes debían armar un rompecabezas bastante difícil en el menor tiempo posible, algo que evidentemente iba a elevar su ansiedad y estrés. Mientras las personas armaban el juego de mesa estaban conectados a sensores que medían la actividad cerebral, ritmo cardíaco, presión arterial y velocidad de respiración mientras les iban colocando algunas canciones de fondo, tuvieron que poner decenas de ellas hasta dar con las más relajantes y estos fueron los resultados.

Música para reducir la ansiedad

1. 'Weightless', de Marconi Union



2. 'Electra', de Airstream



3. 'Mellomaniac' (Chill Out Mix), de DJ Shah



4. 'Watermark', de Enya



5. 'Strawberry Swing', de Coldplay



6. 'Please Don't Go', de Barcelona



7. 'Pure Shores', de All Saints



8. 'Someone Like You', de Adele



9. 'Canzonetta Sull'aria', de Mozart



10. 'We Can Fly', de Rue du Soleil (Café Del Mar) (I)

¿Cuál es la canción más relajante del mundo?

Durante el estudio el neuropsicólogo detectó que además de haber encontrado las 10 canciones que reducen los niveles de ansiedad, también se encontró con la canción más relajante del mundo y por eso está en el número 1 del listado. Se trata de ‘Weightless', del grupo Marconi Union, esta ayudó a los participantes a reducir su nivel de estrés y ansiedad en un 65% y los indicadores fisiológicos en un 35%.

‘Weightless', del grupo Marconi Union tiene un gran poder por encima de cualquier canción | Foto: Pexels

Este tema tuvo hasta un porcentaje de 11% más relajante que otras que las demás canciones. El tema dura ocho minutos, y durante su transcurso, los niveles de estrés y ansiedad de los participantes descendieron hasta un 65%. Pero este sencillo tiene una explicación, resulta que la agrupación pidió la ayuda de neurólogos y terapeutas para crear la partitura de “Weightless”. Fue así como tanto la melodía, los ritmos y los bajos ayudan favorablemente a que descienda la presión sanguínea, el ritmo cardíaco y los niveles de cortisol. Además la canción está acompasada a 60 beats por minuto (BPM).

¿Cómo relajar y bajar la ansiedad?

Lewis-Hodgson puso a nuestra disposición una lista de canciones relajantes que pueden bajar la ansiedad, así que lo único que puedes hacer es hacer un playlist con los 10 temas, sentarte en tu sillón, acostarte en tu cama o cualquier lugar donde no tengas distractores, colócate tus audífonos, cierra los ojos y reproduce la música.

