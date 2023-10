Piel radiante y lisa, así puedes usar el bicarbonato para aclarar tu rostro

Sabemos que el cuidado del rostro es algo primordial para millones de personas y con mayor tendencia esto es visible en las mujeres, quienes constantemente buscan nuevos productos naturales con los cuales proteger la salud de su rostro, pero al mismo tiempo mejorar la apariencia del mismo. Para ello existen diversos ingredientes naturales que se pueden aplicar en la rutina del famoso skin care, entre ellos ahora ha llamado la atención el uso del bicarbonato de sodio.

Sin embargo, es importante recordar que no todas las personas reaccionan de la misma manera a los productos naturales, y el bicarbonato de sodio puede no ser adecuado para todos, por lo que antes de tomar en cuenta seguir estas recomendaciones para cuidar y aclarar la piel, se recomienda hacer una pequeña prueba colocando este producto en la piel para verificar que no haya reacciones contraproducentes.

El bicarbonato tiene diversas propiedades positivas para la piel. Foto: Freepik

¿Cuáles son los beneficios del bicarbonato en la piel?

El bicarbonato de sodio tiene propiedades ligeramente abrasivas que pueden ayudar a exfoliar la piel, eliminando las células muertas de la superficie y dejando la piel más suave, al tiempo que sirve como antiinflamatorio, por lo que puede aliviar el picor, la inflamación y la irritación en la piel, lo que puede ser útil en caso de picaduras de insectos, quemaduras solares leves o erupciones cutáneas.

Sin embargo, uno de los motivos más recurrentes y solicitados es debido a que se trata de un aclarante natural, pues se ha afirmado que el bicarbonato de sodio puede ayudar a aclarar la piel o reducir las manchas oscuras gracias a su capacidad para exfoliar y eliminar las células cutáneas muertas.

¿Cómo usar el bicarbonato de sodio para aclarar la piel?

Como te mencionamos anteriormente, este producto aclara la piel porque se trata de un exfoliante facial suave, para lograr este efecto, mezcla bicarbonato de sodio con agua hasta obtener una pasta suave y aplícala con movimientos circulares suaves en la piel. Luego, enjuaga bien y esto puede hacerse una o dos veces por semana.

Se trata de un producto que es fácil de usar en mascarilla. Foto: freepik

También puedes hacer una mascarilla natural, para ello, debes mezclar bicarbonato de sodio con agua o yogur natural para crear una mascarilla. Déjala en la piel durante unos minutos y enjuaga con agua tibia. O bien, si lo que quieres es aliviar el picor o la irritación, puedes hacer una pasta de bicarbonato de sodio con agua y aplicarla en la zona afectada durante unos minutos antes de enjuagar.

Precauciones que debes considerar:

No uses bicarbonato de sodio si tienes la piel sensible o heridas abiertas, ya que puede ser demasiado abrasivo.

ya que puede ser demasiado abrasivo. Realiza una prueba de parche en una pequeña área de la piel para asegurarte de que no tengas una reacción alérgica o una irritación.

No uses bicarbonato de sodio en la piel con demasiada frecuencia, ya que puede secarla en exceso. Una o dos veces por semana es generalmente suficiente.

Es aconsejable consultar a un dermatólogo antes de usar bicarbonato de sodio u otros ingredientes naturales en la piel, especialmente si tienes afecciones cutáneas específicas o preocupaciones, pues hay que recordar que cada piel es diferente, y lo que funciona para una persona puede no ser adecuado para otra.

