VIDEO: mujeres toman clase de spinning con música de banda en vivo

Los mexicanos no conocen los límites cuando de creatividad, ingenio y diversión se trata, así lo demuestran los recientes videos que circulan en Tik Tok, en los que se puede ver a un grupo de mujeres tomando su clase de spinning con música, pero no es cualquier música, la banda Los Cruzitos decidió tocar en vivo para amenizar el momento.

Esto ocurrió en Purísima del Rincón, Guanajuato, y fue la propia agrupación, así como otros usuarios de esa red social, los que compartieron algunas tomas de esa divertida experiencia.

Mientras mujeres de diversas edades lo daban todo en su entrenamiento personal, Los Cruzitos interpretaron éxitos como “La Boda del Huitlacoche” y “La Chona”.

Con todo el punch y la música de Cruzitos, un grupo de mujeres rodaron en bicicleta. Foto: Captura de video Los Cruzitos

“Con este ambiente si dan ganas de hacer ejercicio”, escribió la banda en su cuenta de Tik Tok.

El videoclip por supuesto ha llamado la atención de los internautas, generando hasta el momento más de 8 mil comentarios y más de 9 mil me gusta.

"Así si me dan ganas de ir al spinning... Dan shots?", "No sé si me dieron ganas de hacer ejercicio o tomar", "La mejor motivación", "yo me hubiera preparado una cuba", "así hasta llevo tequila en mi termo", son algunos de los comentarios que usuarios compartieron a propósitos del video publicado por la banda.

Con temas como “La Boda del Huitlacoche”, se desarrolló la clase. Foto: veronicacruzrodri2

De acuerdo con diversos medios, esta original clase acompañada de la agrupación fue idea de la dueña del establecimiento, quien decidió celebrar así los 15 años de su negocio.

